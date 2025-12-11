El juez Sebastián Sarmiento fue suspendido e irá a juicio político por mal desempeño

El juez penal Sebastián Sarmiento afrontará un juicio político tras ser acusado por mal desempeño y desorden de conducta. El Jury de Enjuiciamiento resolvió este jueves iniciar un proceso que podría concluir con la destitución del magistrado denunciado por otorgar libertades condicionales improcedentes a delincuentes que terminaron reincidiendo.

El tribunal integrado por los jueces de la Corte y legisladores provinciales se reunió esta mañana para definir si avanzaba con la acusación contra el juez penal o desestimaba la denuncia y la mandaba al archivo.

Por 13 votos afirmativos contra 8 negativos, el órgano constitucional encargado de juzgar la conducta de magistrados decidió avanzar con el juicio político contra Sarmiento y suspendió al juez de su cargo, a la vez que determinó que cobrará la mitad del sueldo mientras dure el proceso.

En los próximos meses se determinará cuándo se realizará el debate oral del juicio que podría resolver la destitución del magistrado acusado de mal desempeño.

El juez Sarmiento fue acusado por fallos en los que ordenó liberar a delincuentes de manera anticipada y que reincidieron en hechos de gravedad. La denuncia fue presentada por el diputado radical Franco Ambrosino.

El legislador representó a la familia de Héctor Pelayes, un policía retirado asesinado en septiembre de 2024 en su casa por un delincuente que había salido de prisión beneficiado por una resolución del juez de Ejecución Penal, a sabiendas que el recluso contaba con un informe de una psicóloga del Organismo Técnico Criminológico (OTC) en contra de la libertad condicional.

sebastian sarmiento juez en su oficina (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Pero además, el magistrado ha sido criticado en reiteradas oportunidades por el gobernador Alfredo Cornejo por los fallos en los que ha otorgado beneficios penitenciarios a delincuentes. A principios de este año, desde el Gobierno provincial también apuntaron contra Sarmiento por suspender el retiro de los celulares en las cárceles de Mendoza, un beneficio excepcional implementado durante la pandemia pero continuaba en las penitenciarias de la provincia.

Quiénes integran el Jury de Enjuiciamiento

El tribunal encargado de juzgar la conducta y el desempeño de los magistrados en la provincia está conformado por los jueces de la Suprema Corte de Justiica y por siete diputados y siete senadores provinciales.

Este jueves participaron de la reunión los jueces supremos Dalmiro Garay, Julio Gómez, Omar Palermo, José Valerio, Mario Adaro, Teresa Day y Norma Llatser.

También estuvieron los diputados Jorge López (UCR), Érica Pulido (UCR), Mauricio Torres (Hacer por Mendoza), José Tribiño (UCR), Beatriz Martínez (UCR), Gustavo Cairo (LLA), Germán Gómez (PJ).

A su vez, se sumaron los senadores Martín Kerchner (UCR), Alejandro Diumenjo (UCR), Natacha Eisenchlas (UCR), David Saez (UCR), Mauricio Sat (PJ), Helio Perviú (PJ) y Ariel Pringles (LAUM).