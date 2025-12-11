El Jury define si inicia un juicio político contra el juez Sebastián Sarmiento

El Jury de Enjuiciamiento resolverá este jueves el futuro del juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento . El magistrado fue denunciado por mal desempeño y desorden de conducta. El tribunal integrado por los jueces de la Corte y legisladores provinciales se reúne hoy para definir si inicia un proceso de juicio político en su contra o determina el archivo de la causa.

Sarmiento fue acusado por fallos en los que ordenó liberar a delincuentes de manera anticipada y que reincidieron en hechos de gravedad. La denuncia fue presentada por el diptuado radical Franco Ambrosino, en representación de la familia de Héctor Pelayes, un hombre que fue asesinado en su casa por un ex convicto que obtuvo el beneficio de la libertad por decisión del juez de Ejecución Penal.

Pero además, este magistrado viene desde hace tiempo siendo apuntado por el gobernador Alfredo Cornejo y cuestionado por el oficialismo provincial. Meses atrás desde el Gobierno provincial cargaron contra él por la decisión de suspender el retiro de los celulares en las cárceles de Mendoza, un beneficio excepcional que se instauró durante la pandemia pero continuaba en las penitenciarias de la provincia.

La denuncia contra Sarmiento ante el Jury de Enjuiciamiento fue presentada en junio y se lo acusa de mal desempeño y desorden de conducta a raíz de decisiones judiciales en las que habría otorgado libertades condicionales improcedentes, con consecuencias que “costaron vidas y causaron daños irreparables”.

A finales de julio el tribunal encargado de controlar la conducta de los magistrados aceptó analizar la denuncia y emplazó al juez para que presente su defensa respecto a las acusaciones.

El diputado radical Franco Ambrosini denunció al juez Sebastián Sarmiento ante el Jury de Enjuiciamiento.

El proceso sufrió largas dilaciones, ya que el magistrado cambió dos veces de abogado tras solicitar que se le asigne un defensor oficial para afrontar el proceso.

Finalmente, este jueves el Jury de Enjuiciamiento se reunirá para determinar si corresponde avanzar con un juicio político contra Sarmiento o si desestima la denuncia y la archiva.

La decisión está en manos de los 21 integrantes del tribunal compuesto por los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, siete senadores provinciales y siete diputados provinciales.

En caso de que la mayoría de este cuerpo decida avanzar con el juicio político, el juez Sarmiento sería suspendido mientras dure el proceso. Posteriormente se realizará un juicio en su contra que podría culminar con su destitución como magistrado.

Quiénes integran el Jury de Enjuiciamiento

El Jury de Enjuiciamiento está integrado por los siete ministros de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, José Valerio, Mario Adaro, Teresa Day, Norma Llatser, Julio Gómez y Omar Palermo.

Además, forman parte siete senadores provinciales que son Martín Kerchner (UCR), Alejandro Diumenjo (UCR), Natacha Eisenchlas (UCR), David Saez (UCR), Mauricio Sat (PJ), Helio Perviú (PJ) y Ariel Pringles (LAUM).

Completan el tribunal siete diputados provinciales que son Jorge López (UCR), Daniel Llaver (UCR), Ricardo Tribiño (UCR), Beatriz Martínez (UCR), Jorge Difonso (LAUM), Mauricio Torres (Hacer por Mendoza) y Germán Gómez (PJ).