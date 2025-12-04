Causa Cuadernos: el debate oral retoma con la lectura de las acusaciones a los empresarios

El juicio oral por los escritos de Oscar Centeno se reanuda este jueves a las 9 ante el Tribunal Oral Federal Nº 7.

El debate oral de la denominada Causa Cuadernos retomará este jueves a las 9 con uno de los momentos más relevantes de la etapa inicial del juicio. Tras el fallido intento de recusación planteado por la defensa del exministro Julio De Vido, que ocupó buena parte de la última audiencia, el Tribunal Oral Federal Nº 7 avanzará con la lectura de uno de los tramos más contundentes del requerimiento fiscal.

En esta jornada se continuará con las últimas 47 páginas del tercer requerimiento de elevación a juicio, documento en el que la fiscalía desarrolla la base argumental de su acusación: la existencia de un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal operado desde el Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015.

Según sostiene el Ministerio Público Fiscal, este mecanismo habría funcionado de manera sistemática para recolectar fondos provenientes de empresarios vinculados a la obra pública y otros sectores estratégicos. El informe señala que dicho esquema se habría sostenido durante más de una década, articulado por funcionarios y operadores específicos.

La parte final del requerimiento —que será leída durante la séptima audiencia— pone el foco en la valoración probatoria de los dichos de los imputados colaboradores. Allí, la fiscalía asegura tener por acreditado un mecanismo dual de recaudación: por un lado, funcionarios que retiraban dinero directamente de las empresas; por otro, actores financieros encargados de recolectar aportes mediante retornos pactados en las obras públicas más relevantes del período.

La reconstrucción que se presentará este jueves no solo describe la operatoria, sino que además detalla el comportamiento sistémico de los empresarios involucrados, a quienes se señala como parte activa de la estructura de recaudación presuntamente ilegal.