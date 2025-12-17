El Frente con el que se presentarán demócratas y libertarios a las elecciones municipales

Son dirigentes que militan y defienden desde sus bancas al presidente Javier Milei pero, sin embargo, nuevamente no se presentarán a los comicios con La Libertad Avanza. Demócratas y libertarios ya tienen todo listo para ir a las elecciones municipales del 22 de febrero nuevamente en un frente juntos.

En el mundillo político se hablaba de que podían sumarse a la nueva alianza electoral que integrarán La Libertad Avanza, Cambia Mendoza y al que se le agregará el PRO, de la mano del intendente Esteban Allasino (Luján de Cuyo); pero fuentes demócratas y libertarias desmintieron a MDZ haber tenido contactos con dirigentes de ese espacio con ese fin.

No sería una situación insólita, todos apoyan a Milei. Sin embargo, los demócratas son muy críticos del Gobierno provincial de Cambia Mendoza y seguirán yendo por separado a las elecciones.

Los cuatro municipios del PJ que eligen la mitad del Concejo Deliberante en febrero son Maipú, administrado por Matías Stevanato; San Rafael, por Omar Félix, La Paz, por Fernando Ubieta y Santa Rosa, por Flor Destéfanis. Además, Luján de Cuyo, gobernado por Estaban Allasino, el intendente del PRO que está a punto de firmar una alianza electoral con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza y Rivadavia, cuyo jefe comunal es Ricardo Mansur del partido departamental Sembrar.

El pacto entre Cambia Mendoza, La Libertad Avanza y el PRO está próximo a anunciarse. Las fechas dispuestas por la Justicia Electoral son el 24 de diciembre para la presentación de alianzas (con una prórroga hasta el 26 a las 10 de la mañana) y el 3 de enero para las listas de candidatos a concejales.

Las elecciones en estos departamentos son el 22 de febrero porque decidieron no anticipar como el resto de las comunas sus comicios al 26 de octubre pasado y se quedaron con la fecha que indica la ley mendocina.

Las listas que ya tienen los demócratas y libertarios

Los demócratas y los libertarios ya tienen armada la lista de concejales para presentarse en San Rafael. En esos comicios, además, deberán llevar 24 candidatos a convencionales municipales porque se elige a quienes armarán la carta orgánica municipal, una situación inédita para la provincia de Mendoza.

Además, presentarán listados en Maipú, La Paz y Rivadavia y posiblemente en Rivadavia y Luján de Cuyo.

El sistema de votación es a través de la Boleta única papel (BUP) y ya se puede consultar los padrones en la siguiente página: https://www.padron.gob.ar/offline.html.

image

Fuente: Junta Electoral de Mendoza