Presupuesto 2026: Javier Milei forzó al límite los acuerdos y le rechazaron un capítulo clave de la ley

La Libertad Avanza tenía todo listo para cerrar una jornada triunfal en la Cámara de Diputados. Pero el oficialismo estiró los límites del apoyo que tenía para aprobar un presupuesto, algo que no ocurre hace tres años en Argentina. Así, La Libertad Avanza consiguió 132 votos afirmativos para aprobar el proyecto en general, pero los 117 afirmativos no alcanzaron, contra los 123 negativos, para defender capítulo 11, que incluía el artículo 75 que derogaba las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

Así, el texto que giró al Senado no incluye todo un capítulo con una serie de normativas impositivas y de subsidios que impactaban en las provincias. El oficialismo sabía que esos eran los puntos más sensibles de la jornada. Se entusiasmó al inicio de la sesión cuando 130 diputados votaron a favor de votar directamente por capítulos y no hacerlo artículo por artículo, como suele hacerse. Sin embargo, entrada la madrugada del jueves, un puñado de diputados del radicalismo y los gobernadores aliados le soltaron la mano al oficialismo.

Virginia Gallardo en Diputados N/A Los gobernadores le soltaron la mano al Gobierno Por ejemplo, los diputados de los bloques Independencia y Elijo Catamarca, que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) no acompañaron con el voto de sus diputados en la votación de este capítulo. Gustavo Saénz (Salta) dividió en las distintas canastas: Yolanda Vega apoyó, pero Bernardo Biella (ambos de Innovación Federal) rechazó esta decisión del Gobierno.

Así, los gobernadores le mostraron los dientes al Gobierno nacional, con una forma de señalarles que sin ellos no van a poder aprobar las reformas claves. "El oficialismo llegó muy entusiasmado creyendo que iban a ganar todas las votación. Bueno, si no acordás y negociás, eso no va a pasar", reflexionó un diputado nacional en diálogo con MDZ, durante la larga jornada de actividad política que atravesó el Congreso nacional.

Además, debe tenerse en cuenta que dos diputados radicales que habían votado a favor cuando fue al definición en general se abstuvieron, el chaqueño Gerardo Cipolini y el entrerriano Darío Schneider. Un poco más a fondo fue el radical por Corrientes, Diógenes González que votó en contra. Se trata de un hombre cercano al líder del oficialismo en la provincia Gustavo Valdés, hermano del gobernador Juan Pablo Valdés.