Tensión entre manifestantes y Gendarmería frente al Congreso mientras se trata el Presupuesto 2026

Mientras en el interior del Congreso de la Nación la Cámara de Diputados debate el Presupuesto 2026 , en las inmediaciones del Palacio Legislativo se registró este miércoles un nuevo enfrentamiento entre efectivos de Gendarmería y manifestantes que protestaban contra la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

El clima de tensión se dio en paralelo a la sesión clave en la que el oficialismo busca obtener la media sanción de la denominada “ley de leyes”. A la tradicional movilización de jubilados se sumaron distintos sectores que rechazan el contenido del presupuesto presentado por la administración de Javier Milei, al que cuestionan por responder a lineamientos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Imágenes transmitidas por distintos canales de televisión mostraron la presencia de camiones hidrantes y uniformados equipados con gas pimienta y otros elementos disuasivos, en un operativo destinado a contener el avance de los manifestantes. La situación volvió a encender la tensión entre la protesta y los protocolos de seguridad aplicados.

Los manifestantes voltearon las vallas y se enfrentaron a los empujones con los efectivos de la Policía Federal y Gendarmería que estaban dispuestos en el lugar para hacer cumplir el protocolo antipiquetes. Las fuerzas federales utilizaron un camión hidrante para desalentar la protesta.

La Policía Federal está a cargo del operativo en Congreso, mientras la Policía de la Ciudad se ubicó en un tercer cordón de seguridad.

Expresiones de la Ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó desde sus redes sociales que “un puñado de violentos identificados como Club Antifascista, ya denunciados por el Ministerio, derrumbaron el vallado y atacaron a las Fuerzas”. Y señaló que “como dice la doctrina de Seguridad y Orden: la manifestación debe ser pacífica. Si hay violencia, las Fuerzas actuarán. El protocolo está vigente”.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados debatía desde las 14.30 el proyecto de Presupuesto 2026, la ley de Principio de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario.

Por su parte, diversas agrupaciones sindicales y sociales llevarán a cabo mañana a las 15 una movilización “multitudinaria” hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.

En paralelo, dentro del recinto legislativo se desarrolla una jornada decisiva. El Gobierno estrenó formalmente las sesiones extraordinarias con la intención de avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2026, proyecto que ya cuenta con dictamen de comisión.

La iniciativa contempla, entre otros puntos, la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, medidas que generan un fuerte rechazo en amplios sectores de la oposición.

La agenda parlamentaria del día incluye además la discusión sobre la modificación del Régimen Penal Tributario, bajo el nombre de “Ley de Presunción de Inocencia Fiscal”, y el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

En este contexto, el bloque oficialista se presenta por primera vez como la principal fuerza dentro del recinto, en una sesión que se anticipa extensa y cargada de tensión tanto dentro como fuera del Congreso.