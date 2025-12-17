La UNCuyo rechazó el nuevo intento del Gobierno nacional contra el financiamiento de las universidades

Las autoridades de la UNCuyo insistieron en el rechazo ante un nuevo embate del Gobierno de Milei contra la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia en discapacidad, incluidas en el Presupuesto 2026.

El Gobierno nacional insiste con la derogación de las leyes de financiamiento a las universidades y emergencia en discapacidad. Lo intentó mediante vetos a las leyes sancionadas por el Congreso y tras ese fracaso ahora logró incluirlo en el dictamen de comisión del proyecto de ley de Presupuesto 2026 que se debate en la Cámara de Diputados.

En este escenario, desde la Universidad de Cuyo volvieron a expresarse contra este nuevo intento del Ejecutivo por el financiamiento de las universidades. Lo hizo mediante un comunicado difundido por su web en el señalaron que las autoridades universitarias, el Consejo Superior y la comunidad de la UNCuyo"rechazan" el despacho de la ley de Presupuesto que consideran "insuficiente para el sistema universitario argentino". Además de advertir contra la derogación de la ley "que se defendió en las calles con marchas multitudinarias".

Marcha UNCuyo Universidad Nacional de Cuyo Educacion Publica Docentes Estudiantes (7).jpg Una imagen de la marcha en defensa del financiamiento universitario. Santiago Tagua/MDZ "Las universidades nacionales interpretan que esta actitud profundiza el desfinanciamiento y genera un mayor retraso salarial para la comunidad universitaria. Los representantes de todos los claustros y facultades de la UNCuyo solicitan a los legisladores nacionales que trabajen de manera urgente para garantizar un presupuesto universitario que permita funcionar el próximo año y que reconozca el esfuerzo que docentes y no docentes vienen haciendo desde hace mucho tiempo para mantener la calidad por la que se reconoce a la universidad pública argentina en el mundo", señala el comunicado.

Por su parte, señaló que la derogación de la emergencia en discapacidad "atenta contra los verdaderos principios de inclusión", lo que consideran un "pilar sustantivo que abraza" la universidad. "Es inaceptable avalar la vulneración de derechos de los más vulnerables, por lo que la comunidad universitaria exige el sostenimiento de esas leyes aprobadas con anterioridad", expresaron.

Críticas de la UNCuyo al Presupuesto 2026 En el mismo comunicado, las autoridades de la UNCuyo aseguraron que el proyecto de Presupuesto 2026 "profundiza la situación de desfinanciamiento que ya atraviesa el sistema" y agregó que no contempla la inflación correspondiente al período restante de 2025; ni las actualizaciones salariales pendientes "que tienen un retraso de más del 40%"; ni el financiamiento de Ciencia, Técnica y Artes; ni la ejecución de un plan de obras y equipamiento universitario; y tampoco la actualización y ampliación del sistema de becas estudiantiles.