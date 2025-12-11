UNCuyo: anunciaron que las carreras serán más cortas y con título intermedio

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) aprobó los nuevos planes de estudios de todas las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas ( FCE ): Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Logística, junto con la creación del Ciclo Complementario de Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones.

De esta forma, se conoció que habrá una renovación curricular para el año próximo . Los nuevos planes de estudios y las nuevas carreras responden a las demandas actuales y proyectan una propuesta formativa atractiva y actualizada, fortaleciendo el compromiso con una educación pública de calidad y con la formación de profesionales capaces de afrontar los desafíos del presente y del futuro.

Los nuevos planes de estudio presentan una duración de cuatro años, acompañada de títulos intermedios que reconocen etapas significativas del trayecto formativo. Las propuestas fueron rediseñadas con el foco puesto en el desarrollo de competencias profesionales.

En este marco, el decano de la FCE, Miguel González Gaviola , destacó la relevancia de esta reforma: “Es algo muy importante porque estamos adaptando nuestros procesos a los requerimientos de los mercados laborales y de los perfiles profesionales necesarios en este momento. Lo que buscamos es realizar un proceso acorde al contexto actual: acortar la duración de la carrera sin resignar calidad para la profesión.”

A partir de esta actualización, los alumnos podrán acceder una titulación intermedia para una inserción laboral temprana.

A principios de este año, la UNCuyo entró en la segunda etapa del programa de Sinceramiento Curricular (SiCu), un proceso de revisión de planes de estudio de sus carreras de grado y pregrado, como también los programas analíticos de cada espacio curricular. El SiCu está orientado a explicitar los tiempos reales de trabajo de los estudiantes, tanto de interacción pedagógica como autónomo, que están implicados en las prácticas solicitadas para cumplimentar las obligaciones académicas de cada materia. Su propósito es ponderar en qué medida la demora en el egreso obedece a factores curriculares, recurriendo para ello al análisis de los tiempos de trabajo en función de créditos de referencia del estudiante para cada materia.

UNCuyo.jpg El anuncio de la UNCuyo para sus estudiantes.

La aprobación de estas propuestas no solo moderniza las carreras, sino que consolida una propuesta clara de hacia dónde debe avanzar la formación de ciencias económicas en la Argentina.

Los nuevos planes de estudio fueron diseñados atendiendo particularmente a las trayectorias reales de los estudiantes. La iniciativa busca:

Itinerarios claros, accesibles y más motivadores.

Reducción de la dispersión académica.

Mayor acompañamiento y orientación en la aplicación práctica de los conocimientos y herramientas.

Oportunidades reales de continuidad y egreso.

El título intermedio que tendrán los futuros contadores de la UNCuyo

El nuevo diseño curricular organiza la carrera de Contador Público en 4 años, trayecto formativo compuesto por 33 materias y con una estructura que combina contenidos fundamentales, espacios de profundización y el desarrollo de habilidades transversales. La propuesta incorpora enfoques actualizados en análisis de datos, innovación tecnológica, sostenibilidad, ética profesional y trabajo colaborativo, en línea con los estándares nacionales e internacionales de la profesión.

Como una de las principales novedades, la carrera suma una titulación intermedia a los dos años, que amplía las oportunidades de inserción profesional temprana: Analista Universitario Contable.

El plan incorpora espacios flexibles que permiten diseñar trayectos formativos acordes a los intereses profesionales de cada estudiante. Esta posibilidad habilita orientaciones temáticas y experiencias prácticas que enriquecen la formación tradicional, favoreciendo la especialización temprana y la exploración de distintos campos del ejercicio profesional.