Anmat prohibió una marca de alisados por riesgo para la salud: qué productos quedaron afuera

Las disposiciones fueron publicadas en el día de hoy en el Boletín Oficial. Qué productos quedaron prohibidos por la Anmat.

Entre los productos prohibidos por Anmat se encuentran alisadores, botox capital y keratina. Foto: Freepik

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una nueva disposición en el Boletín Oficial donde se prohíbe el uso, comercialización y publicidad de una línea completa de productos capilares vendidos bajo la marca “Lazios Professional”. Según el organismo, estos productos no tienen inscripción sanitaria y representan un riesgo para la salud.

La medida se tomó tras operativos de control en los que se detectó que la marca comercializaba distintos tratamientos, entre ellos botox capilar, keratinas, alisados y nanoplastía, sin los datos obligatorios de registro en el envase. Al consultar la base oficial, la Anmat confirmó que ninguno está inscripto.

Por qué Anmat prohíbe estos productos El organismo advirtió que los alisadores capilares no regulados pueden contener formol (formaldehído), una sustancia prohibida como activo alisante en cosméticos. Cuando se expone al calor, libera vapores tóxicos que pueden generar:

irritación en piel y ojos

ardor, picazón y lagrimeo

tos, irritación de garganta y nariz

complicaciones respiratorias

dermatitis o reacciones alérgicas

en exposiciones prolongadas, aumento del riesgo de ciertos carcinomas, como el nasofaríngeo Además, al desconocerse el establecimiento que los fabricó, la Anmat remarcó que no puede garantizarse su seguridad, eficacia ni composición.

Anmat (9).JPG Los artículos podrían contener altas dosis de formol. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. Los productos prohibidos por Anmat La disposición incluye todas las presentaciones, lotes y contenidos netos de: