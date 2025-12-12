Anmat prohibió una marca de alisados por riesgo para la salud: qué productos quedaron afuera
Las disposiciones fueron publicadas en el día de hoy en el Boletín Oficial. Qué productos quedaron prohibidos por la Anmat.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una nueva disposición en el Boletín Oficial donde se prohíbe el uso, comercialización y publicidad de una línea completa de productos capilares vendidos bajo la marca “Lazios Professional”. Según el organismo, estos productos no tienen inscripción sanitaria y representan un riesgo para la salud.
La medida se tomó tras operativos de control en los que se detectó que la marca comercializaba distintos tratamientos, entre ellos botox capilar, keratinas, alisados y nanoplastía, sin los datos obligatorios de registro en el envase. Al consultar la base oficial, la Anmat confirmó que ninguno está inscripto.
Te Podría Interesar
Por qué Anmat prohíbe estos productos
El organismo advirtió que los alisadores capilares no regulados pueden contener formol (formaldehído), una sustancia prohibida como activo alisante en cosméticos. Cuando se expone al calor, libera vapores tóxicos que pueden generar:
- irritación en piel y ojos
- ardor, picazón y lagrimeo
- tos, irritación de garganta y nariz
- complicaciones respiratorias
- dermatitis o reacciones alérgicas
- en exposiciones prolongadas, aumento del riesgo de ciertos carcinomas, como el nasofaríngeo
Además, al desconocerse el establecimiento que los fabricó, la Anmat remarcó que no puede garantizarse su seguridad, eficacia ni composición.
Los productos prohibidos por Anmat
La disposición incluye todas las presentaciones, lotes y contenidos netos de:
- Laminado cauterizador Lazios Professional
- Botox capilar Lazios Professional
- Keratina Lazios Professional
- Alisado definitivo Lazios Professional
- Alisado Gold efecto espejo
- Alisado 3D efecto espejo 3 en 1
- Alisado 4D efecto espejo 4 en 1
- Nanoplastía alisado capilar
Desde ahora, queda prohibido venderlos, promocionarlos, distribuirlos y publicarlos en plataformas online en todo el país.