El Gobierno busca aprobar el Presupuesto 2026 y leyes clave en una sesión especial con apoyos reforzados

El Gobierno de Javier Milei llega con viento a favor a la sesión especial convocada para este miércoles a las 14 en la Cámara de Diputados , donde buscará obtener la media sanción del Presupuesto 2026 , la Ley de Inocencia Fiscal y la norma que establece una regla fiscal y monetaria. El escenario se presenta favorable para el Gobierno tras haber superado con éxito la primera instancia de los dictámenes en comisión.

Según la convocatoria oficial, el recinto se abrirá a las 14 en lo que será la primera sesión del período de extraordinarias, una instancia que el Ejecutivo aprovechará para consolidar la nueva correlación de fuerzas surgida tras las elecciones de octubre. Con el paso del tiempo, se atenuaron las tensiones internas y el impacto de las fugas de legisladores, lo que permitió al oficialismo recomponer acuerdos clave.

En ese marco, el PRO volvió a posicionarse como un socio central del gobierno de Javier Milei y acompañó con su firma los tres proyectos. A ese respaldo se sumaron la UCR y el MID , que junto a la bancada amarilla conformaron el interbloque “Fuerzas del Cambio”, una reedición de Cambiemos con menor volumen político que en etapas anteriores.

El esquema de alianzas se completa con Innovación Federal , Elijo Catamarca , Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan) , que junto a La Libertad Avanza aportaron 28 firmas para los dictámenes de mayoría del Presupuesto y de la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, y 44 firmas para el proyecto de Inocencia Fiscal.

El único texto que presenta mayores dudas de aprobación es el que fija una regla fiscal estricta, con posibles sanciones penales para funcionarios que incumplan el déficit cero. En el Congreso admiten que, de avanzar, la norma podría enfrentar planteos judiciales por presunta inconstitucionalidad.

Qué significará el Presupuesto 2026

Durante el debate en comisión, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, defendió el Presupuesto 2026 al asegurar que permitirá “mostrarle al mundo que somos un país serio, que sabe cómo gastar y lo hace de manera equilibrada”. Para el legislador cordobés, el equilibrio fiscal es clave para ordenar la economía y garantizar que “no se gaste más de lo que ingresa”.

En tanto, el interbloque Unidos, encabezado por Provincias Unidas, analizaba una postura común cercana a la abstención, aunque existen diferencias internas. Algunos diputados con origen en el PRO impulsan el voto positivo, lo que podría derivar en una definición fragmentada. “Si algunos votan a favor, otros podrían votar en contra para equilibrar”, confió un legislador a la Agencia Noticias Argentinas.

Por ese espacio, Nicolás Massot presentó un dictamen alternativo de Presupuesto que ratifica los fondos destinados a universidades, la emergencia pediátrica y discapacidad. En contraste, el oficialismo incorporó a último momento la derogación de esas leyes, que habían sido sancionadas por la oposición con mayoría agravada y luego vetadas por el presidente Milei.

Unión por la Patria, principal bloque opositor, anticipó que no se limitará al rechazo y presentará contrapropuestas para cada iniciativa del oficialismo. “Queremos dejar en claro que hay una alternativa al rumbo que propone el Gobierno”, afirmó un diputado del espacio.

Desde la izquierda, Nicolás del Caño cuestionó duramente el Presupuesto al señalar que profundiza “la motosierra, el ajuste contra la salud, la educación pública y los jubilados”, y advirtió sobre un mayor alineamiento con Estados Unidos.

La sesión de este miércoles será clave para el Gobierno, que apuesta a transformar los acuerdos parlamentarios en victorias legislativas concretas en el arranque del período extraordinario.