El Gobierno echó a cinco estatales por reiteradas inasistencias y faltas graves

El Gobierno de Mendoza confirmó los despidos de cinco trabajadores estatales por faltas graves. Las cesantías alcanzan a empleados públicos de diferentes áreas y fueron motivadas por reiteradas inasistencias injustificadas, abandono de trabajo y otros incumplimientos.

Las sanciones fueron publicadas este miércoles en el Boletín Oficial a través de distintos decretos. En algunos casos se aplicó directamente la cesantía y en otros se rechazaron recursos confirmando de esa manera los despidos.

Estas medidas fueron dispuestas tras la instrucción de los correspondientes sumarios administrativos y la intervención de las juntas de disciplina, en el marco de la normativa vigente.

En el ámbito del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial se confirmó la cesantía de José Luis Díaz, un empleado de la Dirección de Economía Social y Asociatividad, que registró múltiples inasistencias injustificadas entre los meses de febrero y marzo de 2024.

También se echó a la agente Gisella Denise Lisantti, quien se desmepeñaba en el Registro Civil y fue cesanteada tras no reincorporarse a su puesto de trabajo luego de una licencia sin goce de haberes, sin presentar renuncia al cargo.

La atención en los registros civiles de Mendoza está prácticamente paralizada desde hace dos meses Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Asimismo, la Dirección General de Escuelas (DGE) también cesanteó a Pablo Martín Carrión, sereno de la Escuela N.° 4-175 “Dr. Eduardo Jorge Chahala” por reiteradas faltas injustificadas.

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad y Justicia desestimó los reclamos administrativos de dos ex agentes de seguridad que habían sido cesanteados tiempo atrás. Los planteos fueron rechazados y se confirmó la sanción,

La cartera de Seguridad rechazó un recurso jerárquico de la oficial alcaide Jimena Beatriz Luque Ortega y desestimó un planteo de prescripción contra una sanción previamente aplicada.

En tanto, también desestimó una denuncia de ilegitimidad interpuesta por el ex suboficial Roberto Adrián Roldan Santos contra una sanción de cesantía, quedando firme la medida expulsiva.

Acciones judiciales para jubilar estatales

Por otra parte, en el Boletín Oficial de este miércoles se publicaron otros dos decretos a través de los cuales el Ministerio de Salud instruyó al Asesor de Gobierno a iniciar y proseguir las actuaciones necesarias para excluir de la tutela sindical a dos dirigentes gremiales con el objetivo de intimarlos a que accedan a la jubilación.

Se trata del doctor Arturo Daniel Sfreddo, prosecretario de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y de Carlos Italo Bosco, delegado del Sindicato Provincial Estatales de la Salud (SIPES).

La decisión se basa en que ambos cumplen con los requisitos legales para acceder a la jubilación, conforme a la normativa vigente. Por lo tanto se solicita el aval de la justicia para excluirlos de la tutela sindical e intimarlos a que inicien los trámites previsionales.