Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar la política económica de Javier Milei y diagnosticó "una economía en caída libre"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cruzar este miércoles la política económica del Gobierno de Javier Milei , la cual tuvo "una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna", y diagnosticó una "economía en caída libre".

En un nuevo posteo en sus redes, Fernández de Kirchner recapituló las diferentes premisas económicas que postuló la gestión libertaria durante la campaña y sus primeros años de mandato, hasta llegar al último anuncio sobre el régimen de flotación que realizó el Banco Central.

"En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos. En el 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling-peg (devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después)", repasó la exvicepresidenta.

La lista continuó con "un nuevo estreno" del Banco Central para el 2026, que llamó "el dólar indexado". "A través de su presidente Santiago Bausili, socio del Toto Caputo en mesa de dinero bajo apariencia de consultora, presentó el dólar indexado por el índice de precios al consumidor que dice el INDEC de Milei y Lavagna (aunque después digan que lo que se indexa son las bandas)", señaló Cristina Kirchner.

"Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna", cuestionó la exmandataria, a la par que destacó algunas frases de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, como "la economía va a subir como pedo de buzo", o "agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón", o "los dólares nos van a salir por las orejas". "Sin olvidar, por supuesto, el espectáculo de los funcionarios de economía, el Banco Central y el mismísimo Milei, gritando en un canal de streaming… '¡Flota! ¡Flota!'", remató.

Sin embargo, pese a las celebratorias citas del presidente y su funcionario de cabecera, Fernández de Kirchner afirmó que "lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta" y apuntó directamente contra la situación de las reservas,

"Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país, por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa. Sí… ¡por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa! Desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 la IED tiene saldo negativo de USD 1.327 millones", sentenció la exmandataria, haciendo referencia a la presencia de negocios extranjeros en el país.

En ese sentido, Cristina Kirchner aseguró que las empresas extranjeras "se van" del país y recordó el ejemplo de Petronas, una compañía de Malasia que había llegado a la Argentina en 2014 para invertir en Vaca Muerta y "era la columna vertebral del mega proyecto de GNL en Bahía Blanca". Sus activos fueron adquiridos por Vista Energy, del extitular de YPF Miguel Galuccio en abril de este año.

"Y en cuanto al “¡Flota! ¡Flota!”... el único que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta", disparó Fernández de Kirchner en su posteo, donde se burló del esquema de flotación entre bandas del ejecutivo y volvió a enfatizar la relación directa entre la inflación y el dólar.

"Por más que Milei siga aferrado, en público y en lo discursivo, al dogma monetarista de que 'la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario', en los hechos ya se dio cuenta que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate", sentenció la expresidenta, y agregó: "Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro".

Por último, la dirigente opositora volvió a hacer hincapié en la situación de la Inversión Extranjera Directa en el país y recordó que los registros más altos de IED, con saldo positivo desde el año 2003, fueron los correspondientes a sus dos gobiernos.

"Periodo 2007-2011: saldo positivo de US$16.213 millones. Periodo 2011-2015: saldo positivo de US$13.487 millones. Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo...", remató.

Noticia en desarrollo...