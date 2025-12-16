Atención estatales: el Gobierno confirmó quiénes trabajarán el 24 y el 31 de diciembre

El Gobierno de Mendoza dispuso asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025, con guardias garantizadas en los servicios esenciales.

El Gobierno de Mendoza oficializó el asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025 mediante el Decreto Nº 2809, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida alcanza al personal de la Administración Pública Provincial y se enmarca en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Según lo dispuesto, el asueto no implicará la interrupción de los servicios esenciales. Cada ministerio deberá garantizar la presencia de personal de guardia para atender situaciones urgentes o de carácter indispensable, asegurando el normal funcionamiento del Estado durante ambas jornadas.

El decreto exceptúa de la medida a las áreas del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial vinculadas a la habilitación, suscripción y numeración de normas legales del Gobernador, así como al Boletín Oficial de la Provincia, que continuará operativo para las publicaciones correspondientes.

Asimismo, la norma invita a los poderes Legislativo y Judicial, a las municipalidades, organismos descentralizados y demás entidades públicas a adherir a esta disposición. El Decreto Nº 2809 fue firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y establece el marco organizativo para el funcionamiento de la administración provincial durante las fiestas de fin de año.