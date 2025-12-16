Javier Milei recibirá a José Antonio Kast en Casa Rosada tras su triunfo electoral en Chile

El presidente Javier Milei, recibirá este martes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en un encuentro que tendrá lugar al mediodía en la Casa Rosada, según informaron fuentes oficiales.

Kast viajará a Buenos Aires como su primera actividad internacional luego de la victoria obtenida en la segunda vuelta electoral chilena, donde se impuso por amplio margen a la candidata oficialista Jeannette Jara, con cerca del 60% de los votos. El gesto busca reforzar el vínculo político y bilateral entre ambos países.

En qué se centrará el encuentro de ambos mandatarios El referente del Partido Republicano de Chile manifestó en reiteradas oportunidades su intención de potenciar la relación con la Argentina y consolidar una agenda común con el gobierno libertario. En ese marco, el encuentro con Milei apunta a “aceitar” una relación basada en afinidades ideológicas y en una visión compartida sobre la región.

Tras conocerse el resultado electoral en Chile, el presidente argentino celebró el triunfo de Kast a través de sus redes sociales. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, expresó Milei.

casa rosada Archivo Como parte de su agenda en Buenos Aires, el mandatario electo chileno visitará el Salón Blanco del Palacio de Gobierno, en lo que será su primera recorrida oficial como presidente electo. Si bien el cronograma aún se encuentra en elaboración, no se descarta una reunión con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, de nacionalidad chilena.