Jorge Rial acusó al gobierno de Javier Milei de querer meterlo preso: "Estacionaron un Falcon en..."

En la última emisión del año del programa Cónclave, el conductor sorprendió con un relato de conspiración en su contra, supuestamente orquestado desde la cúpula del Gobierno.

Jorge Rial se despachó con llamativas acusaciones en el último programa de la temporada del programa Cónclave (Carnaval Stream), asegurando delante de sus compañeros que la cúpula del gobierno de Javier Milei se reunió en Casa Rosada para planificar meterlo preso.

Antes de entrar en los detalles específicos del momento en el que según el conductor, el entorno de Milei consideró la detención, Rial subrayó que el ciclo que durante esta temporada encabezó junto a Fabián Doman, Alejandro Fantino y Viviana Canosa; es una molestia para el núcleo duro del oficialismo.

"Acá salió la investigación más fuerte contra este Gobierno. La bala de plata contra este Gobierno salió de este canal", enfatizó el periodista en referencia a la divulgación de los audios que destaparon el escándalo por presunta corrupción y sobornos en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Acto seguido, Jorge Rial sorprendió a sus colegas al dar detalles sobre un supuesto plan del gobierno de Javier Milei. "Hubo un viernes, donde se reunieron en una oficina en Casa Rosada para meternos presos. Un viernes a la noche, alguien dijo 'hay que meter preso a Rial'. Decí que entró alguien con más sensato y dijo 'lo que van a hacer es una locura'", comenzó el comunicador.

Entonces, Rial fue por más en su relato de conspiración en el círculo de poder de Milei y aseguró: "Ese mismo viernes, iban a salir allanamientos a las casas particulares de cada uno de nosotros. Ese mismo viernes, estacionaron un Falcon en la puerta de mi casa".