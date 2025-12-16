El Gobierno confirmó la fecha de pago del aguinaldo para los estatales
Desde el Ejecutivo provincial informaron el día en el que los empleados públicos cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).
El Gobierno de Mendoza confirmó este martes que los trabajadores estatales cobrarán el aguinaldo este viernes 19 de diciembre.
A través de una publicación en redes sociales, el Gobierno provincial indicó que el 19 de diciembre estará depositado el aguinaldo para todos los empleados públicos de la provincia.
Te Podría Interesar
La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente conocido como aguinaldo, se liquida antes de las fiestas de fin de año. Mientras que la primera cuota suele depositarse el último día laboral del mes de junio.
De esta manera, los estatales mendocinos contarán con el aguinaldo casi una semana antes de la Navidad.