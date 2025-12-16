El Gobierno confirmó la fecha de pago del aguinaldo para los estatales

Desde el Ejecutivo provincial informaron el día en el que los empleados públicos cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

A través de una publicación en redes sociales, el Gobierno provincial indicó que el 19 de diciembre estará depositado el aguinaldo para todos los empleados públicos de la provincia.

El próximo viernes 19 de diciembre estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales. La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente conocido como aguinaldo, se liquida antes de las fiestas de fin de año. Mientras que la primera cuota suele depositarse el último día laboral del mes de junio.