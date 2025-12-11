Aguinaldo de diciembre 2025: fechas confirmadas para empleados públicos, provincia por provincia

Los trabajadores de la administración pública recibirán el aguinaldo en un pago que tiene fechas límite definidas por la ley.

A continuación te contamos qué día se paga el aguinaldo según cada provincia.

El mes de diciembre trae consigo una de las percepciones más esperadas por todos los trabajadores en relación de dependencia: la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo. Este monto adicional es crucial para afrontar los gastos de fin de año.

Es importante recordar cómo se calcula este beneficio. El pago corresponde exactamente al cincuenta por ciento de la remuneración mensual más alta que el empleado haya percibido durante el semestre que está por terminar. Para los empleados del sector público, esta inyección económica sigue un cronograma que cada provincia debe oficializar.

Fecha límite establecida por ley para el pago del aguinaldo La normativa vigente, específicamente la ley 27.073, dicta cuándo debe realizarse este depósito. El desembolso debe estar completado antes del día 18 de diciembre. No obstante, el marco legal permite un pequeño margen de maniobra.

Existe lo que se conoce como un "plazo de gracia" de hasta cuatro días hábiles posteriores. Esto significa que la acreditación del monto puede extenderse, como máximo, hasta la jornada del 24 de diciembre. Las provincias, si bien tienen autonomía para definir el día exacto, deben respetar este calendario que marca la legislación nacional.

Jubilados y pensionados cobrarán aguinaldo, aumento y bono. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Se confirmó la fecha del pago del aguinaldo para empleados públicos en diciembre. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Cronograma de cobro, provincia por provincia Varias jurisdicciones ya han informado públicamente la fecha exacta en la que sus empleados tendrán disponible el dinero extra. Esto permite a miles de familias planificar sus finanzas de manera anticipada.