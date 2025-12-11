Aguinaldo de diciembre 2025: fechas confirmadas para empleados públicos, provincia por provincia
Los trabajadores de la administración pública recibirán el aguinaldo en un pago que tiene fechas límite definidas por la ley.
El mes de diciembre trae consigo una de las percepciones más esperadas por todos los trabajadores en relación de dependencia: la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo. Este monto adicional es crucial para afrontar los gastos de fin de año.
Es importante recordar cómo se calcula este beneficio. El pago corresponde exactamente al cincuenta por ciento de la remuneración mensual más alta que el empleado haya percibido durante el semestre que está por terminar. Para los empleados del sector público, esta inyección económica sigue un cronograma que cada provincia debe oficializar.
Fecha límite establecida por ley para el pago del aguinaldo
La normativa vigente, específicamente la ley 27.073, dicta cuándo debe realizarse este depósito. El desembolso debe estar completado antes del día 18 de diciembre. No obstante, el marco legal permite un pequeño margen de maniobra.
Existe lo que se conoce como un "plazo de gracia" de hasta cuatro días hábiles posteriores. Esto significa que la acreditación del monto puede extenderse, como máximo, hasta la jornada del 24 de diciembre. Las provincias, si bien tienen autonomía para definir el día exacto, deben respetar este calendario que marca la legislación nacional.
Cronograma de cobro, provincia por provincia
Varias jurisdicciones ya han informado públicamente la fecha exacta en la que sus empleados tendrán disponible el dinero extra. Esto permite a miles de familias planificar sus finanzas de manera anticipada.
Entre las provincias que ya confirmaron el calendario de pago se encuentran:
Catamarca: El depósito fue fijado para el sábado 20 de diciembre.
Chaco: Los municipales de Resistencia lo percibirán el lunes 15 de diciembre.
Córdoba: Los empleados cobrarán el lunes 22 de diciembre.
Entre Ríos: El pago está programado para el sábado 20 de diciembre.
Jujuy: Los pagos se realizarán de forma escalonada, entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre.
La Pampa: La fecha seleccionada es el martes 23 de diciembre.
Río Negro: El depósito se efectuará durante el lapso que va del lunes 19 al viernes 20 de diciembre.
Salta: Se confirmó el martes 16 de diciembre.
San Juan: La fecha establecida es el sábado 20 de diciembre.
San Luis: El medio aguinaldo será depositado el viernes 19 de diciembre.
Tucumán: El pago se realizará entre el miércoles 17 y el viernes 19 del mismo mes.
Las jurisdicciones que aún deben anunciar
Existe un grupo importante de distritos que todavía no han hecho oficial su día de pago, manteniendo la expectativa entre los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, aún no se emitió una comunicación oficial sobre la fecha exacta. Sin embargo, líderes gremiales, como Fabiola Mosquera, secretaria general de UPCNBA, ya han solicitado a las autoridades que se agilicen los trámites necesarios para garantizar el pago puntual del aguinaldo de diciembre.
Además de Buenos Aires, otras once provincias mantienen la reserva sobre el día de acreditación. En esta lista se encuentran Chubut, Corrientes, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Se espera que los respectivos gobiernos provinciales informen las fechas de pago durante los próximos días a través de sus canales de comunicación oficiales, completando así el panorama del calendario nacional para el sector público.