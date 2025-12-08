Empleadas domésticas: la fecha límite para cobrar el aguinaldo y cómo se calcula

Según lo informado por medios especializados, diciembre de 2025 llega con definiciones claras sobre el pago del aguinaldo –o Sueldo Anual Complementario ( SAC )– para las empleadas domésticas . Se trata del segundo pago del medio aguinaldo, que el primero ya se dio en el mes de junio.

Para las empleadas domésticas, el segundo tramo del aguinaldo debe liquidarse antes del jueves 18 de diciembre .

No obstante, la normativa permite un período de gracia: los empleadores pueden extender el pago hasta cuatro días hábiles después de esa fecha. Por ello, el plazo máximo para abonar el SAC es el miércoles 24 de diciembre de 2025.

El monto del SAC corresponde al 50 % del salario bruto más alto que la trabajadora haya percibido durante el semestre julio-diciembre.

Así se debe calcular el aguinaldo para las empleadas domésticas.

Además del SAC, muchas empleadas domésticas cobrarán un bono no remunerativo extra, aprobado en el acuerdo paritario vigente.

Si no completó los seis meses —es decir, si comenzó a trabajar en algún momento del segundo semestre— el cálculo se hace de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Si la persona trabajado todos los meses del semestre, se toma ese mayor sueldo y se divide por dos.

Este adicional varía según la cantidad de horas semanales trabajadas:

Hasta 12 horas semanales: $6.000

Entre 12 y 16 horas: $9.000

Más de 16 horas semanales: $14.000

El pago del aguinaldo es un derecho previsto por la Ley de Contrato de Trabajo. El empleador debe respetar el plazo legal; el atraso en el pago puede representar un incumplimiento.

Los adicionales no remunerativos (como el bono de fin de año) no se integran al básico ni modifican otros complementos, pero representan un ingreso extra para el bolsillo.

El monto a percibir dependerá del sueldo más alto que hayan tenido en el semestre, reducido a la mitad, y ajustado si no trabajaron los seis meses completos.