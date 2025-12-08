Aerolíneas Argentinas lanza vuelos con descuento por su aniversario: las promociones

Aerolíneas Argentinas otorgará vuelos con descuento durante diciembre. Cómo aprovechar la oferta y viajar más barato.

Por su aniversario número 75, Aerolíneas Argentinas definió que lanzará una mega promoción para sus clientes que buscan recorrer el país y también destinos internacionales gracias a la compañía estatal. Se trata de una medida extraordinaria que regirá por pocos días.

Este domingo, Aerolíneas Argentinas confirmó la implementación de una nueva promoción que busca otorgarle descuento en vuelos a los clientes de la aerolínea de bandera. Los descuentos del 25% se aplicarán activamente desde el 7 de diciembre hasta el 14.

Los detalles de la promoción aniversario de Aerolíneas Argentinas Desde Aerolíneas Argentinas indicaron que la promo estará activa del 7 al 14 de diciembre para volar a destinos nacionales e internacionales.

La misma se aplicará en viajes a realizar desde el 1° de marzo de 2026 (con topes según región).

En vuelos domésticos se aplicará un 25% de descuento + 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

En vuelos regionales: 25% OFF para viajar entre marzo y el 15/6.

Mientras que los vuelos al Caribe tendrán: 25% OFF para viajar entre marzo y el 31/5.

Y finalmente los viajes a Miami: válida para viajes entre marzo y el 20/5. aerolíneas argentinas NA Aerolíneas Argentinas con vuelos y beneficios para los argentinos. NA De esta forma, miles de argentinos podrán planificar sus próximos viajes para el futuro, teniendo en cuenta los beneficios y descuentos que le ofrece la aerolínea de bandera para los próximos meses; aunque la reserva de los vuelos se debe realizar antes del 14 de diciembre.