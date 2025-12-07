Hasta cuándo se puede comprar pasajes en Aerolíenas Argentinas con 25% de descuentos

Se viene una temporada fuerte en materia de turismo y el mercado aéreo va a ser protagonista en un contexto de mayor competencia y "guerra" de tarifas.

Según el último informe difundido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) , en octubre, se movilizaron por el país 4.287.876 pasajeros, de los cuales 3.002.814 lo hicieron dentro del país, mientras que 1.287.876 lo hicieron en vuelos internacionales. Este volumen total representa un crecimiento de 10% respecto a un año atrás y marca un récord de actividad.

Si se mide en cantidad de vuelos, el mes pasado se realizaron 33.902 servicios, un 8% más que en 2024. En el segmento de cabotaje, la cantidad de vuelos ascendió a 25.132, mientras que en el segmento internacional fueron 8.770.

En cuanto al segmento de cabotaje, en octubre se registró un crecimiento en la cantidad de pasajeros transportados de 8% respecto a un año atrás, pero mostró una baja de 5% si se compara con octubre de 2023, el nivel más alto de actividad que se registra hasta ahora para octubre.

En cambio, en el segmento internacional la suba interanual fue de 16%, respecto a 2024, y crece 25% contra octubre de 2023.

En este contexto de crecimiento del sector, las compañías aéreas compiten por atraer más viajeros. Eso quedó evidenciado, recientemente, por los descuentos ofrecidos durante el Black Friday.

Ahora, Aerolíneas Argentinas vuelve a golpear al mercado con una estrategia comercial agresiva.

En el marco de su 75° aniversario, la compañía de bandera anunció una promoción especial del 25% de descuento para volar tanto en destinos nacionales como internacionales.

La acción estará disponible para emisiones realizadas entre el domingo 7 y el domingo 14 de diciembre y aplica a viajes programados desde el 1° de marzo de 2026, con fechas límite según cada región.

Para los vuelos domésticos, la oferta permite viajar entre el 1° de marzo y el 15 de junio de 2026.

Además, para este segmento se podrá acceder al beneficio de 6 cuotas sin interés con todos los bancos, lo que amplía aún más las posibilidades de viaje para los pasajeros dentro del país.

En la red regional, el beneficio también es del 25% y aplica a viajes entre el 1° de marzo y el 15 de junio de 2026, mientras que para los destinos del Caribe el descuento estará disponible para viajes entre el 1° de marzo y el 31 de mayo de 2026.

Finalmente, en el caso de Miami, la promoción es válida para viajes comprendidos entre el 1° de marzo y el 20 de mayo de 2026.

Los pasajes pueden adquirirse en el sitio de la aerolínea, a través del call center, sucursales y agencias de viaje del país y del exterior.