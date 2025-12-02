Una aerolínea que opera en la Argentina hace una millonaria inversión para comprar aviones

La aerolínea low cost Flybondi anunció la firma de un acuerdo con las empresas Boeing y Airbus para la incorporación de aeronaves con una inversión aproximada de 1.700 millones de dólares que significará la mayor expansión de flota de los últimos años tanto en Argentina como en Paraguay , y una de las más relevantes en América Latina.

La compañía incorporará 15 aeronaves Airbus A220-300 con opción a otros 5 adicionales. Este modelo fabricado en Alabama (USA) tiene capacidad para transportar 160 pasajeros y las primeras entregas están previstas para 2027 con finalización en 2029.

Este modelo cuenta con capacidad para 240 pasajeros, es fabricado en Reston (USA) y las primeras entregas están previstas para 2027 con un cronograma progresivo que finalizará en 2030.

Esta expansión se transforma en un hito estratégico para la aerolínea que buscará así el crecimiento tanto en Argentina como en nuevos mercados de América Latina y Caribe con modelos de aviones de alta eficiencia y última generación. Esta compañía viene recibiendo, en los últimos tiempos, importantes cuestionamientos por parte de los usuarios por suspensión de vuelos o modificaciones de horarios.

Leonardo Scatturice, Chairman & CEO de COC Global Enterprise, dijo: “Hoy damos un paso histórico para Flybondi. Una inversión billonaria en la incorporación de nuevos aviones reafirman nuestro compromiso con el crecimiento de la región. Esta decisión fortalece su capacidad operativa, impulsa la generación de miles de empleos y mejora la conectividad entre países y ciudades, dinamizando la economía y creando nuevas oportunidades para todos. Invertir es creer, y hoy creemos más que nunca en el futuro”.

Por su parte, Mauricio Sana, CEO de Flybondi, mencionó: “Esta decisión es un paso natural en nuestra visión de construir la red aérea más democrática y eficiente de la región. Buscamos incorporar de manera equilibrada aviones de ambos fabricantes, y para esto contamos con un gran compromiso y respaldo de nuestro nuevo inversor americano. El plan de crecimiento fortalece nuestro futuro como compañía e impulsa a toda la industria aerocomercial regional. Flybondi llegó para cambiar la forma de volar en Argentina y ahora, estamos listos para llevar este modelo al resto de los países de América Latina".

Es importante destacar que esta incorporación de aeronaves nuevas le permitirán a la compañía:

Incrementar su oferta de asientos en rutas domésticas e internacionales.

Expandir su presencia en mercados clave de América Latina.

Aprovechar la versatilidad de ambas flotas, logrando una mayor capacidad de alcance para nuevas oportunidades de mercado.