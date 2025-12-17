Primera prueba para Monteoliva: Seguridad aplicará el protocolo Antipiquetes en la marcha de la CGT y ATE

A pocos días del traspaso de mando en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva se prepara para su primera prueba de alto impacto político y social. Este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezará una masiva movilización en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) paralizará la actividad en rechazo a la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei y que se debate en el Congreso Nacional.

Cómo se desempeñará la labor de Alejandra Monteoliva este jueves Según comunicaron fuentes de la cartera de Seguridad, la aplicación del protocolo Antipiquetes está garantizada y se desplegará un operativo especial para controlar el microcentro porteño, donde se espera la mayor concentración de manifestantes. En sus primeros pasos como ministra, Monteoliva decidió replicar la estrategia y los lineamientos de su antecesora, Patricia Bullrich, una de las funcionarias más respaldadas por el Presidente.

Javier Milei y Alejandra Monteoliva El presidente Javier Milei y su nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Presidencia “Se aplicará el protocolo como siempre porque en el ministerio no cambió nada”, aseguró una fuente calificada en la previa de la protesta a Infobae. La propia Monteoliva ya había anticipado que se mantendrán los esquemas operativos habituales, definidos en función de la magnitud y características de la manifestación prevista para este jueves desde las 15.

Desde el Ministerio explicaron que la orden de servicio, que detalla la cantidad de efectivos asignados, el perímetro de seguridad, el sistema de turnos y la coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, aún no fue emitida, aunque se espera que quede definida en el transcurso de las próximas horas.

La cartera nacional cuenta con un sistema de alerta temprana que se activará durante la mañana del jueves, mientras que las fuerzas de seguridad llevarán adelante tareas de seguimiento preventivo y operativos de encapsulamiento. El objetivo central es evitar cortes de calles y el colapso del tránsito vehicular, por lo que la consigna será permitir la movilización por veredas y concentraciones en plazas o parques. En el caso de convocatorias masivas, se buscará mantener a los manifestantes en movimiento para impedir bloqueos prolongados de las principales arterias.