La CGT y CTA se unen en Mendoza contra la reforma laboral: el recorrido

En sintonía con la movilización en Buenos Aires, la CGT y las CTA se unen en Mendoza contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que está muy avanzada en el Congreso de la Nación.

El calor de la siesta mendocina no será impedimento para que concentren, como lo harán las centrales sindicales en Buenos Aires camino a Plaza de Mayo, este jueves 18 desde las 15. El punto de encuentro será la Legislatura provincial pero aún faltan que se ultimen detalles sobre si hará un breve recorrido o será sólo una protesta en el lugar.

El reclamo está impulsado por la CGT (Confederación General del Trabajo) a nivel nacional pero como ocurre en Buenos Aires, en la provincia también se sumaron las dos CTA. La conducida por Gustavo Correa, quien además es el secretario general del gremio docente (SUTE) y la CTA Autónoma que dirige el titular de ATE Mendoza, Roberto Macho.

Ambos dirigentes tendrán un encuentro con Ricardo Letard (CGT y titular de Camioneros) esta tarde para terminar de ultimar detalles.

La decisión de salir a la calle para protestar fue tomada en Buenos Aires por la CGT a pesar de que el Gobierno introdujo cambios en el texto original del proyecto de reforma laboral y excluyó la eliminación de la cuota solidaria sindical, una contribución clave para el financiamiento de los gremios que podía poner en peligro el avance de la iniciativa.

Ese punto había sido impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y fue retirado tras negociaciones del ala dialoguista del Gobierno. El nuevo ministro del interior Diego Santilli, avanzó en negociaciones junto a la CGT para que todos los temas vinculados a los sindicatos quedaran afuera.

Los motivos de la movilización son para las centrales sindicales que: "las indenmizaciones serán más bajas, ya que no incluyen el cálculo de aguinaldo, bonos y adicionales, los despidos de trabajadores no lo pagan los empleadores sino con fondos de la seguridad social, las horas extra no se pagarán sino que se pasan como horas normales, el banco de horas permite jornadas de hasta 12 horas".

ATE llama a un paro nacional contra la reforma laboral: la modalidad en Mendoza

ATE convocó a nivel nacional a un paro en todas las provincias. Señalan que el proyecto afecta a más de 70.000 trabajadores de organismos públicos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo y advirtieron que profundiza situaciones de precarización laboral, en particular a través de modificaciones en la figura del monotributo.

En Mendoza, la movilización será una huelga en los lugares de trabajo, en todos los lugares donde está el sindicato en la provincia.