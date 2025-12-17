Cruce por la reforma laboral: Patricia Bullrich le facturó a Axel Kicillof la informalidad en la Provincia

Patricia Bullrich cruzó a Axel Kicillof por rechazar la reforma laboral y lo acusó de sostener un modelo que perpetúa la informalidad en la provincia.

En la antesala al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, el gobernador Axel Kicillof cuestionó la iniciativa oficialista, que tildó como una “regresión muy fuerte”, y la senadora Patricia Bullrich salió al cruce. La exministra de Seguridad le respondió duramente por su cuenta de X.

“Kicillof dice que está en contra de la reforma laboral. En la provincia de Buenos Aires, si tomamos el promedio nacional, el 43% de los trabajadores son informales. Sin derechos. Sin aportes. Sin vacaciones. Sin aguinaldo. Sin ART. Axel, ¿de verdad no te importa que casi la mitad de los bonaerenses labure así?“, lo chicaneó la senadora en sus redes sociales.

Afilada, agregó: ”¿Eso es la ‘justicia social’ que defendés? Defienden un sistema que condena a millones, mientras hablan desde la comodidad del relato. Esta ley está del lado del que labura, les guste o no", sentenció.

Patricia Bullrich cargó contra Axel Kicillof La senadora Patricia Bullrich cargó contra Axel Kicillof por sus críticas a la reforma laboral. Se mueve el tablero por la reforma laboral Este martes, Kicillof fue parte del conjunto de gobernadores peronistas que encabezaron una reunión con diputados y senadores nacionales de Fuerza Patria para debatir en torno al Presupuesto 2026 y la reforma laboral. También participaron Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), además del senador Gerardo Zamora y su sucesor Elías Suárez (Santiago del Estero).

Los mandatarios dialogaron sobre el impacto fiscal de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, y la merma en recursos coparticipables por la baja de impuestos a las grandes empresas. Además, criticaron la caída del impuesto a los combustibles líquidos para las provincias.