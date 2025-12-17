Cruce por la reforma laboral: Patricia Bullrich le facturó a Axel Kicillof la informalidad en la Provincia
Patricia Bullrich cruzó a Axel Kicillof por rechazar la reforma laboral y lo acusó de sostener un modelo que perpetúa la informalidad en la provincia.
En la antesala al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, el gobernador Axel Kicillof cuestionó la iniciativa oficialista, que tildó como una “regresión muy fuerte”, y la senadora Patricia Bullrich salió al cruce. La exministra de Seguridad le respondió duramente por su cuenta de X.
“Kicillof dice que está en contra de la reforma laboral. En la provincia de Buenos Aires, si tomamos el promedio nacional, el 43% de los trabajadores son informales. Sin derechos. Sin aportes. Sin vacaciones. Sin aguinaldo. Sin ART. Axel, ¿de verdad no te importa que casi la mitad de los bonaerenses labure así?“, lo chicaneó la senadora en sus redes sociales.
Afilada, agregó: ”¿Eso es la ‘justicia social’ que defendés? Defienden un sistema que condena a millones, mientras hablan desde la comodidad del relato. Esta ley está del lado del que labura, les guste o no", sentenció.
Se mueve el tablero por la reforma laboral
Este martes, Kicillof fue parte del conjunto de gobernadores peronistas que encabezaron una reunión con diputados y senadores nacionales de Fuerza Patria para debatir en torno al Presupuesto 2026 y la reforma laboral. También participaron Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), además del senador Gerardo Zamora y su sucesor Elías Suárez (Santiago del Estero).
Los mandatarios dialogaron sobre el impacto fiscal de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, y la merma en recursos coparticipables por la baja de impuestos a las grandes empresas. Además, criticaron la caída del impuesto a los combustibles líquidos para las provincias.
“Desde la puesta en vigencia de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en 1988, la parte que corresponde a las provincias cayó del 58% al 42%. Y cada decisión del actual gobierno nacional agrava la situación; hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal”, plantearon los gobernadores en un documento donde dejaron en claro su rechazo al Presupuesto 2026.
Por su parte, Bullrich es la enviada por el gobierno de Javier Milei para impulsar las reformas desde adentro del Senado. Este miércoles, iniciará su batalla con el inicio del debate en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. La exministra buscará que el proyecto laboral se trate en el recinto antes de fin de mes.