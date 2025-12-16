Gobernadores K reclamaron dialogar con el Gobierno, y adelantaron su rechazo al Presupuesto y la reforma laboral

Los mandatarios de Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego se reunieron en Buenos Aires y se plantaron contra la Casa Rosada, en la misma semana que se tratarán proyectos claves en el Congreso.

En la misma semana que el Gobierno pretende aprobar el Presupuesto 2026 y avanzar con la reforma laboral, gobernadores kirchneristas se congregaron en Buenos Aires para unir fuerzas contra la Casa Rosada y sentar postura rechazando los proyectos del Ejecutivo.

En un comunicado firmado por Axel Kicillof de Buenos Aires, Sergio Ziliotto de La Pampa, Elías Suárez de Santiago del Estero, Gildo Insfrán de Formosa, Ricardo Quintela de La Rioja y Gustavo Melella de Tierra del Fuego, se dejó en claro su negativa a la falta de "federalismo" por parte de la gestión libertaria.

"El federalismo es uno de los pilares de nuestro sistema de gobierno, pero es, sobre todo la herramienta fundamental para lograr un desarrollo armónico desde lo geográfico y justo desde lo social. Las provincias argentinas, a partir del retiro de la Nación, asumieron casi en soledad la prestación de los servicios públicos indelegables, cuya transferencia no fue acompañada de las partidas correspondientes. Con el gobierno nacional actual se agrega un cúmulo de incumplimientos y de deudas, más la interrupción de la obra pública en todo el territorio nacional", dice el inicio del texto.

"Paralelamente, las Provincias fueron recibiendo cada vez menos recursos. Desde la puesta en vigencia de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en 1988, la parte que le corresponde a las provincias cayó del 58% al 42%. Y cada decisión del actual gobierno nacional agrava la situación, hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal. Resulta imperioso entonces rediscutir el federalismo pensado como herramienta estratégica para lograr el desarrollo y la inclusión", destacaron los mandatarios provinciales.

Con la mira en las inminentes sesiones en ambas cámaras del Congreso, resaltaron: "Desde esa convicción, los gobernadores abajo firmantes, acompañados de legisladores nacionales de nuestras provincias, impulsaremos y sostendremos una agenda política e institucional en el Congreso Nacional. En esa tarea propiciaremos el intercambio de ideas y buscaremos los acuerdos necesarios para conformar mayorías, más allá de las pertenencias partidarias o sectoriales".