El Gobierno llegó a un acuerdo con CABA e incluyó en el Presupuesto el pago de la deuda por la coparticipación

Luego de semanas de negociaciones, finalmente el Gobierno nacional incluyó, sobre la hora, en el proyecto de Presupuesto 2026 un artículo que compromete el pago a la Ciudad de Buenos Aires en concepto por la deuda por coparticipación. Así lo consignaron fuentes oficiales a MDZ , en el marco de definiciones contrarreloj, a menos de un día de que se trate en el recinto de la Cámara de Diputados .

Se trataron de conversaciones que fueron encabezadas por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , quien, además de reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo , mantuvo otros encuentros y contactos telefónicos con funcionarios de la Casa Rosada, entre ellos con el titular de Interior, Diego Santilli . A su vez, resultó crucial en la incorporación de este punto el presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja, Cristian Ritondo .

"ARTÍCULO XX: Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - cobro de pesos" CSJ 1865/2020", dice el artículo, que fue agregado durante la tarde de este martes mientras se llevaba adelante el debate de comisiones, donde se terminó dictaminando.

La última reunión formal entre el Estado nacional y el porteño ocurrió hace dos semanas, cuando Jorge Macri se reunió con Santilli y Manuel Adorni en Casa Rosada. Al término de ese cónclave, el alcalde porteño había manifestado "una muy buena reunión" y que se venía "trabajando bien" con el Gobierno sobre este punto.

"Lo estamos trabajando, tratando de ver cómo encontramos una posibilidad de que se pague lo que la Ciudad necesita que le fue quitado por la provincia, y que este gobierno volvió a pagarnos. Y entendiendo que para el gobierno también es un monto relevante, estamos haciendo un esfuerzo para encontrar un acuerdo. Hay un acuerdo firmado en la Corte donde el pago no es por goteo, con lo cual la Ciudad ya aceptó que sean pagos semanales. Eso se puede seguir manteniendo, pero sí vamos a pedir que esté expresado en el presupuesto", había recalcado el jefe de Gobierno, que logró que, tras días de suspenso, figure en el dictamen del oficialismo.

Qué dice el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad por la deuda de coparticipación

El 21 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por fondos de coparticipación que Nación había quitado por decreto en 2020, por decisión de Alberto Fernández.

El fallo, resuelto por unanimidad, significó la restitución del cobro del 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad, que Nación recortó para transferirlos a la provincia de Buenos Aires, en medio del escándalo por los reclamos salariales de los policías bonaerenses (CABA pedía cobrar el 3,5%).

La resolución del máximo tribunal no aborda el núcleo del litigio. Se limita a pronunciarse sobre un aspecto preliminar, a partir de un amparo impulsado por la Ciudad, en el que se cuestiona la validez del recorte aplicado por el Estado nacional para transferir esos recursos a la Provincia de Buenos Aires.

Además, los miembros del máximo tribunal ordenaron que los giros previstos se efectúen de manera diaria y automática a través del Banco de la Nación Argentina. También señalaron que, ante eventuales situaciones similares de reasignación de fondos, la Nación y la Ciudad deberán alcanzar un acuerdo previo para concretar esas transferencias. En los fundamentos del fallo, la Corte también remarcó la necesidad de actualizar la ley de coparticipación.

Durante estos dos años de gestión libertaria la Ciudad afirmó que los pagos previstos en el fallo de la Corte no se respetaban a rajatabla, por lo que, para evitar un aumento del conflicto, pidió que se contemple en el Presupuesto para evitar que los pagos sean "solo bajo compromiso de palabra y a criterio del funcionario de turno".