La amplia agenda para el cierre del año legislativo: Presupuesto, reformas y proyecto de eutanasia

En el marco de la sesión extraordinaria convocada para los próximos 17 y 18 de diciembre, el Gobierno nacional buscará la aprobación de un paquete de leyes económicas fundamentales como el Presupuesto . El diputado nacional radical Lisandro Nieri analizó en MDZ Radio la trascendencia de estas normas y detalló los alcances de su proyecto de ley para regular la eutanasia.

Consultado sobre el avance del debate presupuestario, Nieri señaló: “Es importantísimo que logremos antes de fin de año, con el tercer trimestre del gobierno de Milei, trabajar con presupuesto aprobado”. El legislador mendocino destacó el carácter del proyecto: “El Presupuesto este que se presenta creo que es un muy buen presupuesto, un presupuesto equilibrado… el centro, el corazón del programa económico es el equilibrio fiscal”. Subrayó su importancia para la previsibilidad: “Atrás del Presupuesto nacional están los presupuestos provinciales, municipales y… da claridad de cómo va a transcurrir el ejercicio fiscal”.

Respecto a la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria , el diputado explicó: “Se trata de, por ejemplo, prohibir al Banco Central emitir para financiar el Tesoro… fundamental, no emitir para que no se destroce nuestro peso”. Sobre la Ley de Inocencia Fiscal –vinculada a la regularización de los llamados “dólares del colchón”–, precisó: “Es una apuesta del gobierno a un régimen simplificado de impuestos a las ganancias… para que los argentinos puedan usar esos dólares”. Aclaró que la norma “corrige todos los montos a partir de los cuales existen delitos de evasión, penales” que “han quedado en niveles absurdos”, para “ponerlo a niveles más razonables”.

Sobre el cronograma, confirmó: “Presupuesto e inocencia fiscal… efectivamente se podría votar el día miércoles”. El camino, sin embargo, incluye “constituir la comisión de presupuesto… dictaminarlo para poder ir al recinto el día miércoles, tener media sanción y quedará el trabajo del Senado”.

Al referirse al borrador de reforma laboral que circula, Nieri prefirió “hablar sobre un proyecto firme”, pero adelantó su objetivo central: “Claramente apunta en lo laboral a mayor formalización… Argentina está clavada en esos 6 millones de empleados formales, hace muchísimos años”. Argumentó: “Tenemos que procurar que haya muchos más empleados formales… tenemos un número prácticamente igual de gente que está trabajando en la informalidad”. Sobre posibles incentivos, mencionó: “Habría, aparentemente, baja de aportes… concentrarla en el empleo nuevo, en el empleo joven”.

Proyecto de Ley de Regulación de la Eutanasia: “Sería maduro darnos el debate”

Nieri se refirió en detalle a su proyecto de ley para regular la muerte médicamente asistida, una iniciativa que recupera una anterior de legisladores mendocinos. “Básicamente volví a presentar ese proyecto con algunos pocos cambios”, indicó, incorporando aspectos del debate en Uruguay. Explicó su esencia: “El derecho a la eutanasia, el derecho de aquella persona que sufre una enfermedad crónica, grave, incurable, a optar por pedir una asistencia para transitar esa última etapa de la vida”.

El proyecto establece que pueden ejercer este derecho “las personas mayores de 16 años” y se basa en la voluntad del paciente: “El paciente es quien lo decide… tiene que tomar la decisión, asegurarse de que sea una decisión fehaciente, reafirmarla 15 días después”. También prevé “instrucciones anticipadas” para casos de deterioro. Frente a posibles objeciones, aclaró: “Hay un artículo que habla de la objeción de conciencia. Absolutamente [el profesional] puede elegir no hacer el tratamiento… pero tiene que dar certeza de que… se deriva al paciente” a otro profesional.

El diputado concluyó con expectativa sobre el tratamiento parlamentario: “Me parece que ha tenido una gran repercusión y tengo grandes expectativas en que lo podamos estar… Creo que sería maduro, sería justo, sería hablar de las libertades de las personas, darnos el debate el año que viene”.