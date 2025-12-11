Cruce por la reforma laboral: la oposición reclama que el proyecto inicie en Diputados

El ingreso de la reforma laboral al Senado desató un conflicto institucional antes de que comenzara su debate. El diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) intimó formalmente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que retiren el proyecto y lo presenten nuevamente, esta vez ante la Cámara de Diputados , a la que considera la única competente para iniciar el trámite.

Según argumentó el legislador santafesino, la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo contiene capítulos vinculados a cargas sociales, contribuciones patronales y modificaciones en el esquema de Ganancias e IVA. Por ese motivo, sostuvo que su tratamiento debe comenzar en Diputados, conforme lo establecen los artículos 52 y 75 inciso 12 de la Constitución Nacional. “Es un mal arranque”, afirmó en la carta documento enviada a Adorni y Villarruel.

Además, planteó que el envío al Senado constituye “una maniobra” que demuestra que el Gobierno “no busca un tratamiento urgente ni serio” de la reforma laboral, sino generar “dimes y diretes legislativos que no aportan al debate parlamentario”. En una frase que sintetizó su postura, calificó la situación como “puro humo”. También atribuyó la decisión al “capricho” de Patricia Bullrich, a quien acusó de querer “capitalizar” políticamente la discusión.

La intimación formal exige que en un plazo de 24 horas, el proyecto sea retirado de la Cámara alta e ingresado por la Mesa de Entradas de Diputados. Paulón sostuvo que, si el Ejecutivo realmente quiere debatir la reforma, debe “respetar al Congreso y utilizar los canales interpoderes que se construyeron incluso en contextos de fuertes diferencias políticas”.

El planteo del diputado no fue el único. Horas antes, la senadora jujeña Carolina Moisés había hecho una advertencia similar. Señaló que la Constitución “no es un trámite formal ni un obstáculo político”, sino el conjunto de reglas que garantizan el funcionamiento del sistema republicano. Recordó que el artículo 52 define con claridad que las leyes tributarias deben tener origen en Diputados.

Moisés también advirtió que cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir ese procedimiento “desnaturaliza el sistema bicameral” y podría derivar en impugnaciones judiciales que anulen el proceso legislativo. La senadora remarcó que insistirá en ese punto cuando el Senado comience a analizar formalmente la reforma.

Pese a estas objeciones, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, avanzó con la agenda parlamentaria. Convocó a una reunión de Labor para el próximo martes a las 11, con la presencia de los jefes de todos los bloques, con el objetivo de ordenar el inicio del debate y definir los pasos formales del tratamiento.

El episodio abre así un nuevo capítulo de tensión institucional alrededor de una reforma que ya nació envuelta en controversia: no sólo divide a oficialismo y oposición, sino que ahora suma un conflicto sobre la validez misma del procedimiento elegido para su tratamiento.