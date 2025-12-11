Eduardo Feinmann sorprendió con una frase políticamente incorrecta al apoyar la reforma laboral: "Estás..."

Al asegurar que es fundamental el cambio en la normativa que regula el trabajo, el conductor apeló a ilustrar su posición con un inesperado argumento.

Este jueves, Eduardo Feinmann apeló a una frase políticamente incorrecta que incorporó entre los argumentos de su apoyo a la reforma laboral que plantea el Gobierno. En interacción con su colega Pablo Rossi, durante el pase en A24, los conductores analizaron las tensiones entre el oficialismo y la oposición por el tratamiento de esta nueva normativa.

Por un lado, los periodistas arremetieron contra el peronismo y su afirmación de que la reforma laboral supone una pérdida de derechos para los trabajadores. "¿Qué derechos? Si lo que hubo es una pérdida formidable de puestos de trabajo del sector privado, y la no creación de nuevos puestos de trabajo", remarcó Rossi.

En sintonía, Eduardo Feinmann enfatizó: "Yo he escuchado periodistas decir que los empresarios quieren esta ley para echar a la gente, que están esperando la ley para echar a la gente. Y no se dan cuenta que la gran mayoría de los empresarios, no quiere echar a la gente, quiere tomar a más gente".

Eduardo Feinmann y su enfático apoyo a la reforma laboral Eduardo Feinmann y una frase políticamente incorrecta para ilustrar su apoyo a la reforma laboral En un ida y vuelta en que ambos conductores coincidieron en que la reforma laboral es imperiosa, Feinmann sorprendió al postular: "Voy a decir algo políticamente incorrecto, hay dos palabras que hicieron grande a los Estados Unidos, y esas palabras son 'estás despedido'".

Acto seguido, Eduardo Feinmann amplió: "El sistema es tan sencillo en los Estados Unidos, que tu empleador dice 'no rendiste, la verdad te agradezco mucho, pasá por la caja, te llevás tu indemnización, y te vas, gracias por todo'. O el mismo empleado puede ir y decir '¿sabe qué? No más'. Y va se busca otro trabajo. Y así funciona, y te puedo asegurar que hay una baja tasa de desempleo".