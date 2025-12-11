El curioso momento ocurrió en un streaming local y la locutora que supo formar parte de la radio durante muchos años, se volvió tendencia en pocas horas.

Las perlas mendocinas no pueden dejarse a un costado. Y es que Mendoza también cuenta con momentos que dejan recalculado a más de uno. La farándula local posee grandes personajes y profesionales que con gran carisma logran sacar una sonrisa... o logran despertar grandes rumores. Una locutora fue la protagonista.

La situación, compartida luego en redes; tuvo como personaje principal a nada más y nada menos que la Vanesa "La Negra" Flores, histórica movilera y conductora en una reconocida frecuencia mendocina. Luego de tomar nuevos rumbos y hacer notorio su paso por el streaming, la comunicadora se vio envuelta en un momento que no pasó desapercibido.

El momento que protagonizó la locutora Embed - La fuerte confesión de una famosa locutora mendocina que descolocó el vivo: "Empecé a tener sentimientos..." El hecho tomó relevancia cuando Flores declaró "tener sentimientos con un operador", algo que dejó a todos algo asombrados. El contexto de dicha frase se dio en una llamada telefónica con un asistente de fibra óptica, de aquellas que se dan de manera espontánea.

"Me están llamando , debe ser mi amor", comenzó la Negra en dicho clip. Luego de preguntarle su nombre al misterioso hombre, y éste contestarle com Emiliano, Flores no dudó en avanzar con aquella "conquista virtual".

"Estás en vivo en un programa de streaming, podés mandar un saludo a la comunidad... soy de Mendoza", luego de una charla que se vio truncada por la formalidad del trabajo del cordobés, Vanesa no dudó en hacerle una propuesta: