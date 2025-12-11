Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 11 de diciembre

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en el cine Ciudades de refugio Sinopsis: En una noche el médico Walter Boscovich huye desesperadamente y llega a un pueblo en busca de refugio. Veinticinco años después, un asesinato conmueve al pueblo. La joven oficial Domig es asignada al caso y al mismo tiempo tomar el lugar del policía muerto. Lo que parece ser una investigación más, se vuelve el caso más complicado para la oficial. Su primer objetivo es esclarecer cómo murió, pero pronto descubrirá que para lograrlo deberá resolver su pasado.

estrenos cine hoy (2) Duración: 97 minutos

Elenco: Stefanía Roitman, Rodrigo Abed, Osvaldo Santoro, Francisco Cataldi, Tomás Madina, Beatriz Spelzini

Noche de paz, noche de horror Sinopsis: Cuando era niño, Billy presenció el asesinato de sus padres a manos de un hombre disfrazado de Santa. Años después, el trauma se convierte en obsesión cuando él mismo se pone el traje rojo, transformando la temporada de alegría en una de terror… donde los “malos” pagan con sangre.