Netflix: la película más exitosa que fue escrita por una joven de 15 años y tiene una historia de amor intrigante
Se convirtió en una de las sagas románticas más vistas y ya cuenta con 3 entregas. Todos los detalles sobre su historia.
Netflix le dio la oportunidad a una jóven de 15 años cuando decidió adaptar su libro a la pantalla grande. Beth Reekles era una adolescente cansada de las historias típicas de hombres lobo con pelo en el pecho y vampiros de alta estatura y piel blanca. Por eso decidió escribir una historia de amor dramática con adolescentes como protagonistas.
The Kissing Booth es una película que estrenó en 2018 y tuvo tanto éxito que lanzaron otras producciones. Todo comienza con Elle Evans, una adolescente que nunca ha besado a nadie y que, junto a su amigo Lee, monta un puesto para recaudar fondos, donde es besada por Noah, el hermano mayor de Lee.
Ambos personajes inician una historia romántica bajo secreto y cada paso desafía las reglas de amistad con Lee. Esto la lleva a elegir entre el amor o su mejor amigo, desatando situaciones cómicas y dramáticas que te mantienen pegado a la pantalla, mientras reflexiones sobre el amor y la amistad adolescente.
Beth tenía 15 años cuando escribió la novela y la publicó en Wattpad, la plataforma donde los escritores comparten sus novelas. Se convirtió en una de las ficciones más populares y años después, cuando la joven aún no era mayor, una editorial le ofreció un contrato sustancioso por su libro.
El 2013 fue glorioso para Reekles ya que la revista Time la nombró una de “Las 16 adolescentes más influyentes de 2013” y The Times la posicionó entre las “Top 25 menores de 20 años: Los nuevos íconos de una generación”, en 2014.