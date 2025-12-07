Películas y series en Amazon Prime Video: la lista de todos los estrenos de diciembre y lo que tenés que saber

Amazon Prime Video se prepara para un diciembre explosivo, utilizando el último mes del año para soltar algunas de sus franquicias más potentes. La programación apuntará tanto a los fans del thriller de acción y la ciencia ficción animada, como a los amantes del cine reciente y el contenido original festivo.

El thriller basado en Lee Child regresa con el protagonista inmerso en una investigación de alto calibre que lo vincula a antiguos aliados y operaciones federales complejas. Estreno: 1 de diciembre.

El superhéroe animado vuelve con nuevos episodios semanales que exploran las devastadoras consecuencias del conflicto entre Mark Grayson y Omni-Man. Estreno: 12 de diciembre.

El western de ciencia ficción con Josh Brolin profundizará en el misterio temporal que rodea al rancho Abbott y las extrañas revelaciones que esconde. Estreno: 15 de diciembre.

A este trío se suma la continuación de otros relatos complejos, como la entrega semanal de The Peripheral , inspirada en la visión futurista de William Gibson, y el regreso del drama laboral The Consultant: Temporada 2 , con más conflictos corporativos.

Estrenos especiales

Diciembre también trae contenido que explora los extremos de la comedia, desde la sátira más oscura hasta el humor reality adaptado a la temporada.

The Boys: Especial navideño

image Estrenos en diciembre, imperdibles. Créditos: Amazon Prime

Un regalo para los fans de la irreverente serie de superhéroes, prometiendo humor negro y referencias festivas en su universo satírico. Estreno: 20 de diciembre.

LOL: Last One Laughing Argentina – Especial de fiestas

image Estrenos en diciembre, imperdibles. Créditos: Amazon Prime

La versión de temporada del ciclo de comedia argentina, garantizando risas adaptadas al formato navideño. Estreno: 7 de diciembre.

Upload: Temporada 4

image Estrenos en diciembre, imperdibles. Créditos: Amazon Prime

Vuelve la comedia futurista que aborda la vida digital después de la muerte, lidiando con dilemas existenciales y nuevas reglas tecnológicas. 27 de diciembre.

Películas: estrenos en diciembre

The Idea of You

image Estrenos en diciembre, imperdibles. Créditos: Amazon Prime

Comedia Romántica. Historia sobre vínculos inesperados y tensiones mediáticas, basada en el bestseller de Robinne Lee. Estreno: 4 de diciembre.

Saltburn

image Estrenos en diciembre, imperdibles. Créditos: Amazon Prime

Drama Británico. Intenso drama contemporáneo que explora la obsesión, la desigualdad y las dinámicas sociales. Estreno: 8 de diciembre.

Ricky Stanicky

image Estrenos en diciembre, imperdibles. Créditos: Amazon Prime

Comedia. Con Zac Efron y John Cena, una comedia sobre identidades ficticias y enredos crecientes. Estreno: 12 de diciembre.

Culpa mía 2

image Estrenos en diciembre, imperdibles. Créditos: Amazon Prime

Drama Romántico. La esperada secuela del éxito juvenil español, continuando la tensa relación entre Noah y Nick. Estreno: 18 de diciembre.

Finalmente, para el cierre del año, Prime Video agrega la edición restaurada del clásico bélico La caída del halcón negro, el 22 de diciembre y la producción original Navidad en las montañas, el 24 de diciembre, centrada en reconciliaciones familiares en un entorno nevado.