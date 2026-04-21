Nuevo escándalo en Gran Hermano: La Maciel sufrió un ataque de pánico y salió de la casa

Lo que debía ser una noche de festejos para Jessica La Maciel tras salvarse de la eliminación, terminó en un escándalo de salud que obligó a la producción a intervenir de urgencia. La participante de Gran Hermano, que venía siendo el centro de todas las miradas, sufrió una crisis en vivo que derivó en una decisión irreversible: el abandono inmediato del juego.

La primicia la soltó el propio conductor al aire, con un tono de seriedad que pocas veces se ve en el programa. Según relató Del Moro, Jessica no pudo soportar la presión acumulada de los últimos días y sufrió un ataque de pánico que la dejó fuera de combate.

“Fue trasladada de inmediato al confesionario, donde recibió atención profesional”, detalló Santiago mientras la casa quedaba sumergida en un clima de tensión absoluta.

la maciel - jessica maciel El clima en la casa de la Generación Dorada cambió drásticamente tras la salida de una de las favoritas. Captura de Telefe

Lo más paradójico del escándalo es que el cuadro de nerviosismo extremo se desató justo después de que el público decidiera que ella continuara en competencia, dejando en placa a Martín y Nazareno. Sin embargo, el alivio nunca llegó; por el contrario, el cuerpo de La Maciel dijo "basta" y la producción tuvo que activar los protocolos de salud mental de manera instantánea para estabilizarla.

portada la maciel gh denuncia Los médicos de Telefe asistieron a la participante en el confesionario luego de sufrir un fuerte ataque de pánico. Captura Telefe

Cuando todos esperaban que Jessica regresara al living con sus compañeros para celebrar su permanencia, llegó el bombazo final. Una vez recuperada del episodio crítico, la jugadora tomó una determinación tajante: dejar la casa de Gran Hermano manera permanente. La noticia impactó de lleno en la dinámica del grupo, ya que La Maciel se perfilaba como una de las piezas clave para la final de esta Generación Dorada.