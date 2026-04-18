Andrea del Boca reapareció tras su accidente y contó si planea volver a Gran Hermano: el abultado sueldo que habría pedido

Tras el golpe que sufrió en el reality, Andrea del Boca habló sobre su salud, y Ángel de Brito reveló detalles sobre la renegociación del contrato de la actriz.

Andrea del Boca reapareció un par de semanas después del accidente que protagonizó en Gran Hermano (Telefe), episodio que la dejó fuera del popular reality. En medio de versiones que indican que la actriz volvería en el repechaje, ella se encargó de aclarar si está en sus planes regresar al juego.

Recordemos que Del Boca se resbaló en el piso de la cocina de Gran Hermano, y al caer al suelo se golpeó fuertemente, situación por la que fue retirada en camilla de la casa y trasladada a un hospital. Por indicación médica, la artista quedó momentáneamente fuera de competencia y al ser abordada por un móvil de Sálvese quien pueda (América), contó cuál es su presente.

Andrea del Boca reapareció tras su accidente en Gran Hermano Andrea del Boca reapareció tras su salida de Gran Hermano Tras expresar que su prioridad es recuperarse, Andrea del Boca respondió respecto a un posible retorno a Gran Hermano: “Todo puede ser”. Si bien la heroína de recordadas telenovelas optó por no hablar sobre la renegociación de su contrato para seguir en el reality, Ángel de Brito dio a conocer una astronómica cifra.

Según detalló el conductor en Ángel responde (Bondi Live), la actriz tiene contrato hasta el 1 de julio con Telefe, y para volver a Gran Hermano habría apedido aumentar su caché de $1.100.000 diarios a $1.800.000.

Andrea del Boca dio detalles sobre su salud tras el golpe que sufrió en Gran Hermano Andrea del Boca habló sobre su salud Por otro lado, en un segundo móvil para SQP, Andrea del Boca detalló que en su boca tiene una placa de plástico, porque sus dientes todavía están flojos producto del golpe que sufrió en Gran Hermano.