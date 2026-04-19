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GRECIA COLMENARES

¡Subió la temperatura! Grecia Colmenares sorprendió con un baile erótico en Gran Hermano

La actriz ingresó a la casa de Gran Hermano luego del abandono de Andrea del Boca y en las últimas horas se viralizó su baile.

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Grecia sorprendió a todos.&nbsp;

Grecia sorprendió a todos. 

Foto: prensa Telefe.

Grecia Colmenares se adaptó de una manera positiva luego de ingresar a la casa de Gran Hermano. La actriz que brilló en diversas novelas, entró al reality luego del accidente que tuvo Andrea del Boca y que la marginó de la competencia.

En el recordado ingreso, Grecia se mostró feliz: "Muy contenta. Gracias. "Gracias, Argentina, después de 14 años, piso el mismo estudio de Manuela". La actriz ya se encuentra a pleno y en las últimas horas se viralizó un sensual baile.

Mientras los jugadores se encontraban disfrutando de la noche, comenzó a sonar un clásico tema y fue en ese momento en que Grecia sorprendió a todos junto con Fabio, quien también es nuevo participante.

El sorpresivo baile de Grecia Colmenares en Gran Hermano

¡Subió la temperatura! Grecia Colmenares sorprendió con un baile erótico en Gran Hermano

Robertito Funes Ugarte no dejó pasar el momento y fue contundente: "Esto pasaba hace instantes. Uy, Fabio. Vieron que Grecia no estaba dormida, ahí está. Es la única que casi se lo come a Fabio. Increíble".

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Grecia Colmenares y un baile sensual con Fabio que dej&oacute; sorprendidos a todos.&nbsp;

Grecia Colmenares y un baile sensual con Fabio que dejó sorprendidos a todos.

El baile se volvió viral y diferentes usuarios no tardaron en reaccionar: Grecia dándolo todo!!! con sus 60 y pico de años... y otras... amargadas de mier... pongan onda...", expresó una de las personas en la red social X.

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