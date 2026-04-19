¡Subió la temperatura! Grecia Colmenares sorprendió con un baile erótico en Gran Hermano

Grecia Colmenares se adaptó de una manera positiva luego de ingresar a la casa de Gran Hermano . La actriz que brilló en diversas novelas, entró al reality luego del accidente que tuvo Andrea del Boca y que la marginó de la competencia.

En el recordado ingreso, Grecia se mostró feliz: "Muy contenta. Gracias. "Gracias, Argentina, después de 14 años, piso el mismo estudio de Manuela". La actriz ya se encuentra a pleno y en las últimas horas se viralizó un sensual baile.

Mientras los jugadores s e encontraban disfrutando de la noche, comenzó a sonar un clásico tema y fue en ese momento en que Grecia sorprendió a todos junto con Fabio, quien también es nuevo participante.

Robertito Funes Ugarte no dejó pasar el momento y fue contundente: "Esto pasaba hace instantes. Uy, Fabio. Vieron que Grecia no estaba dormida, ahí está. Es la única que casi se lo come a Fabio. Increíble".

Captura de pantalla 2026-04-19 114610 Grecia Colmenares y un baile sensual con Fabio que dejó sorprendidos a todos. Foto: captura de video / Telefe.

El baile se volvió viral y diferentes usuarios no tardaron en reaccionar: Grecia dándolo todo!!! con sus 60 y pico de años... y otras... amargadas de mier... pongan onda...", expresó una de las personas en la red social X.