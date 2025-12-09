La película de Netflix que se lleva cinco nominaciones a los Premios Globo de Oro

Los premios Globo de Oro se celebrará el 11 de enero de 2026. Esta es la película más nominada de Netflix.

Con la temporada de premios en marcha, una de las producciones que más llamó la atención se encuentra en Netflix. Se trata de Frankenstein de Guillermo del Toro. Una película que logró cinco nominaciones en los Premios Globo de Oro 2026.

Las categorías en las que compite son: Mejor Película Dramática, Mejor Dirección para Guillermo del Toro y Mejor Actor para Oscar Isaac, cuya interpretación del Dr. Frankenstein recibió elogios desde su estreno. También figura Jacob Elordi en Mejor Actor de Reparto por su papel como la criatura, además de una nominación clave en Mejor Diseño de Producción, rubro en el que la película destaca por su estética gótica y sello visual inconfundible.

La película que es un éxito en Netflix Frankenstein llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en uno de los estrenos más comentados del año. Su enfoque visual, la reconstrucción del mito clásico y el estilo particular de Del Toro lograron atraer tanto a la crítica como al público. Estas nominaciones refuerzan el impacto cultural de la película y la posicionan como una de las opciones más sólidas en la temporada de premios.

La competencia, sin embargo, no será sencilla. En los Globos de Oro 2026 dominan títulos como Una batalla tras otra, con nueve nominaciones, el drama noruego Valor sentimental, y la propuesta de terror Pecadores. También se destaca Hamnet y la española Sirât, que compite en Mejor Película Internacional y Mejor Banda Sonora.