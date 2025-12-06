La nueva serie de Netflix basada en un libro argentino que ya es furor

La miniserie llega a Netflix con una dupla que promete sorprender, inspirada en el libro de Claudia Piñeiro.

La miniserie de Netflix está protagonizada por Carla Peterson y Nancy Duplaá. Foto: Netflix

Netflix lanzó este viernes el tráiler oficial de El tiempo de las moscas, una nueva miniserie argentina inspirada en las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas”, escritas por Claudia Piñeiro. La producción combina humor, suspenso y una mirada profunda sobre la amistad, recuperando a dos personajes emblemáticos de la autora.

La historia sigue las aventuras de Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa), dos ex presidiarias que buscan reconstruir su vida fuera de la cárcel. Sin embargo, cuando reciben una propuesta dudosa que podría enviarlas nuevamente al delito, sospechan que están siendo engañadas y deben transformarse en detectives improvisadas para descubrir la verdad.

Dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, la miniserie destaca por su tono ágil, emocional y cargado de ironía. Las actuaciones se complementan con una estética marcada por los contrastes entre la vida cotidiana, el mundo criminal y la comedia dramática que caracteriza al universo literario de Piñeiro.

Mira el trailer de Netflix Embed - El Tiempo De Las Moscas Tráiler Oficial Netflix Un elenco fuerte y una producción con sello argentino La ficción ya genera ilusión y está protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupláa, Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto, junto a un nutrido elenco secundario.

El guion está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con colaboración de Leandro Custo. La producción corre por cuenta de ZONA AUDIOVISUAL en coproducción con Haddock Films, reconocida mundialmente por títulos como El secreto de sus ojos.