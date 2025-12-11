¿Le gusta Javier Milei? La sorpresiva y picante declaración de Graciela Alfano sobre el presidente
La artista dialogó con el cronista de Desayuno Americano tras su encuentro con el mandatario.
Graciela Alfano es una de las figuras de la farándula más picantes y es conocida por decir lo que piensa sin temor. Días atrás estuvo en un evento en el que se cruzó con Javier Milei y también con su hermana Karina.
Se trató de la final del Abierto de Polo que se disputó en Buenos Aires y la fotografía con el presidente se viralizó al instante. Luego de esto, comenzó a correrse el rumor de que había cierta atracción por el mandatario y ella finalmente habló al respecto.
En el móvil de Desayuno Americano, Graciela fue consultada por el encuentro con Javier Milei: "¿Lo pensaste a esto de conocerte con Javier en otro momento y quizás más sentimental?", fue la pregunta y la artista sorprendió con su respuesta: "Me encantó y me parece una persona fabulosa".
Graciela Alfano habló sobre el encuentro con Javier Milei
"Tiene una energía muy potente y es realmente como dicen que tiene la energía del león", expresó Alfano sobre el momento que vivió con el presidente. También destacó que respecto al futuro "no hay nada descartado".
El periodista le consultó por las exparejas del presidente y ella se sinceró: "A mí no me intimida nada... En general, no me importa lo que dicen las personas que están cerca mío y menos me importa lo que dicen los que no conozco o no conozco mucho".