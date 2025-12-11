La artista dialogó con el cronista de Desayuno Americano tras su encuentro con el mandatario.

Graciela Alfano es una de las figuras de la farándula más picantes y es conocida por decir lo que piensa sin temor. Días atrás estuvo en un evento en el que se cruzó con Javier Milei y también con su hermana Karina.

Se trató de la final del Abierto de Polo que se disputó en Buenos Aires y la fotografía con el presidente se viralizó al instante. Luego de esto, comenzó a correrse el rumor de que había cierta atracción por el mandatario y ella finalmente habló al respecto.

En el móvil de Desayuno Americano, Graciela fue consultada por el encuentro con Javier Milei: "¿Lo pensaste a esto de conocerte con Javier en otro momento y quizás más sentimental?", fue la pregunta y la artista sorprendió con su respuesta: "Me encantó y me parece una persona fabulosa".

Graciela Alfano habló sobre el encuentro con Javier Milei ¿Le gusta Javier Milei? La sorpresiva y picante declaración de Graciela Alfano sobre el presidente "Tiene una energía muy potente y es realmente como dicen que tiene la energía del león", expresó Alfano sobre el momento que vivió con el presidente. También destacó que respecto al futuro "no hay nada descartado".