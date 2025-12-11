La CGT adelantó "una pelea judicial" por la reforma laboral y anunció "una movilización contundente" en Plaza de Mayo

La CGT reunió este jueves a su Consejo Directivo, se abroqueló y anunció “un plan de acción” contra el proyecto de reforma laboral que presentó hoy el Gobierno. En conferencia de prensa, el referente del triunvirato, Jorge Sola , informó una marcha “contundente” para el 18 de diciembre en Plaza de Mayo y vaticinó “una pelea judicial”.

Al término de la cumbre sindical, los sindicalistas sostuvieron que el texto redactado por la Casa Rosada contiene “un sesgo ideológico” que “lejos de ser pragmático”, presenta “muchísimas coincidencias entre las propuestas de la Unión Industrial Argentina”.

“Vemos un país que está empobrecido, que está sin inversión económica y que sufre un industricidio, con la caída de 18 mil pymes y 400 mil personas que se van 400 trabajadores que semana a semana se quedan sin empleo formal”, enumeró Sola, quien aseguró que “este gobierno no pone prioridad el tratamiento el derecho de los trabajadores”.

“Esto se hace sin acuerdo, sin una mesa de diálogo”, apuntó el dirigente en la misma semana que la CGT se ausentó del último encuentro del Consejo de Mayo , disconforme por no haber accedido y mucho menos debatido el contenido de la reforma laboral.

“Fue a espaldas del pueblo”, denunció el secretario general del gremio de Seguros, quien cuestionó la intención del Ejecutivo de aprobarlo en el Senado el próximo jueves. “Quieren tratarlo de manera exprés y a libro cerrado”, dijo.

La advertencia de la CGT

Para Sola, el Congreso “tiene la enorme responsabilidad de discutir punto por punto” de la reforma laboral, y reclamó que el sindicalismo “tiene que estar en ese lugar del debate”.

“Nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto. Es un paso más a la informalidad. Vamos a llevar nuestro reclamo a cada legislador y gobernador. Les vamos a explicar por qué no puede salir esta ley”, recalcó.

A su vez, adelantó que habrá presentaciones judiciales de los artículos más controvertidos del proyecto, si es que se aprueba con este texto: “Van a en contra del derecho del trabajo y eso va a significar una Pelea judicial porque esto será una inconstitucionalidad”.