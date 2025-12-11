La CGT confirmó que se movilizará el próximo jueves contra la reforma laboral

Luego de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de reforma laboral, la CGT anunció que el próximo jueves 18 de diciembre se movilizará a Plaza de Mayo.

Luego de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de reforma laboral, la CGT anunció que el próximo jueves 18 de diciembre se movilizará a Plaza de Mayo. La decisión fue tomada por la cúpula sindical después de reunirse este mediodía en la sede de Azopardo.

En cuanto a la elección de la fecha en la que se llevará a cabo la marcha, tiene que ver con que es el mismo día en el que comenzará el debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

Por su parte, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA e integrante del Consejo de Mayo, advirtió en diálogo con Cadena 3: "Ante la velocidad que tiene el Poder Ejecutivo, va a haber una velocidad por parte de la CGT en la defensa de los derechos que venimos exponiendo". A su vez, adelantó que habrá una convocatoria a un plenario de delegaciones regionales para delinear un “programa de acción” y empezar con “una etapa de resistencia con propuestas”.

Algunos de los puntos claves de la reforma laboral que propone el Gobierno Modalidades Contractuales

Trabajo a Tiempo Parcial