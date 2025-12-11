Nicolás Maduro arremetió contra Javier Milei: "El ridículo fue a Oslo y se volvió en diarrea"

Nicolás Maduro realizó un discurso ante una multitud en una zona rural del país en la que criticó la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado . La máxima líder de la oposición venezolana logró escapar y llegó a Oslo en la noche del miércoles.

No obstante, el dictador aduló a "las personalidades más importantes del Comité de Paz de Oslo que rechazaron que el premio se llenara de sangre y guerra", en una clara referencia hacia Machado y su arribo a la capital noruega.

A su vez, también disparó contra Javier Milei y su par panameño José Mulino por haberse trasladado a Noruega como mensaje de apoyo hacia la dirigente de la oposición, quien no llegó a recibir el premio.

Debido a las demoras de Machado para llegar finalmente a Oslo, el presidente argentino suspendió su agenda y retornó a Buenos Aires dos horas antes de lo que estaba programado. Momentos antes, estuvo durante la entrega del galardón a la hija de Machado.

"Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de Mulino se asomaron a la lujosa habitación de su hotel y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en las calles gritando 'El pueblo unido jamás será vencido'", disparó el mandatario de Venezuela haciendo referencia a algunas protestas de militantes afines a grupos de izquierda que tuvieron lugar en la capital de Noruega en contra del reconocimiento concedido a la líder de la oposición.

Sin embargo, pasó por alto la llamada Marcha de las Antorchas, que reunió a una multitud y recorrió la capital europea antes de la ceremonia.

Marcha De Las Antorchas Venezuela X

La felicitación de Maduro al "pueblo de Oslo"

"Hoy aplaudo al pueblo de Oslo. Las imágenes de hoy son impactantes en las calles. A diez grados bajo cero, ahí están miles de personas en las calles. Los pueblos del mundo nos están observando y apoyan a Venezuela. Y nosotros vamos a seguir triunfando por el camino de la paz, la estabilidad y el desarrollo a la máxima felicidad posible de nuestro pueblo", sostuvo ante pescadores y campesinos durante la conmemoración del 166° aniversario de la Batalla de Santa Inés.

Mientras tanto, María Corina Machado (que llevaba un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada) consiguió abandonar Venezuela el martes en una operación clandestina que la llevó en bote hasta Curazao. Desde allí emprendió su viaje hacia Oslo, aunque no llegó a tiempo a la ceremonia, que fue encabezada por su hija en su nombre. Al aterrizar en la capital noruega entrada la noche, salió de madrugada al balcón del hotel donde se hospeda su familia para saludar a sus simpatizantes: cantó el himno nacional y luego bajó a abrazar a quienes la aguardaban del otro lado de las vallas.

Maduro: nuevamente contra Estados Unidos

En otro tramo de su extenso mensaje, Maduro apuntó con dureza contra Washington y exigió "el cese de intervencionismo ilegal y brutal", en medio de las tensiones generadas por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe. "Basta de guerras eternas, carajo. Basta de guerras imperiales", exclamó, antes de enviar un mensaje en inglés a la Casa Blanca: "No more Vietnam. No more Somalia. No more Irak. No more Afganistán. No more Libia".

Y añadió que "desde Venezuela exigimos: basta de políticas de cambio de régimen, de golpes de Estado y de invasiones en el mundo".

NICOLAS MADURO DONALD TRUMP Nicolás Maduro arremetió contra Donald Trump por las recientes intervenciones militares de Estados Unidos. archivo

Sus palabras coincidieron con un nuevo episodio de fricción diplomática en el que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas venezolanas en una operación que incluyó el descenso de militares armados desde helicópteros.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero… de hecho, el más grande jamás incautado", declaró Donald Trump desde la Casa Blanca. El exmandatario afirmó que "otras cosas están sucediendo", pero evitó brindar detalles. "Fue incautado por buenas razones", aseguró, dando por sentado que Washington retendrá el cargamento.

Más tarde, la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, difundió imágenes del operativo y señaló que la embarcación transportaba crudo con destino a Irán.