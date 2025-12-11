Vladimir Putin se comunicó con Nicolás Maduro y confirmó el respaldo ruso ante EE.UU.

Vladimir Putin y Nicolás Maduro tuvieron una llamada telefónica en la que el presidente ruso manifestó su respaldo al gobierno venezolano ante el escenario de crecientes fricciones con Estados Unidos . La información fue confirmada por la Presidencia rusa mediante un comunicado difundido horas después del diálogo.

En ese documento, el Kremlin afirmó: "Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa". Se trató del primer intercambio directo entre ambos jefes de Estado desde que se intensificaron las tensiones entre Caracas y Washington.

Según el comunicado oficial, Vladimir Putin y Nicolás Maduro revisaron el estado de la relación bilateral y abordaron la evolución del acuerdo de asociación estratégica y cooperación, en vigor desde noviembre de 2025. Ese convenio fue firmado por ambos en mayo pasado en Moscú y prevé la ampliación de iniciativas conjuntas en sectores comercial, económico, energético, financiero, cultural y humanitario.

El Kremlin destacó que los dos mandatarios reafirmaron su intención de avanzar con la implementación de los proyectos previstos. Además, funcionarios rusos señalaron que el documento "expone la necesidad de continuar la cooperación en materia de seguridad, incluido en el ámbito técnico-militar", al tiempo que remarcaron que Rusia cumplirá sus compromisos con sus "amigos venezolanos" .

El anuncio de la entrada en vigor del acuerdo coincidió con decisiones adoptadas por Estados Unidos en materia de seguridad regional. Días después, Washington informó el inicio de la operación contra el narcotráfico Lanza del Sur, vinculada a acciones orientadas a frenar redes criminales con origen en Latinoamérica.

Ese comunicado se difundió tras el arribo al sur del Caribe del portaaviones USS Gerald Ford y su grupo de ataque, que se sumaron al despliegue de destructores y buques anfibios que Estados Unidos mantiene en el área desde agosto. La Casa Blanca calificó a Nicolás Maduro como un gobernante "ilegítimo" y elevó el tono de sus advertencias.

Frente a este escenario, Rusia negó haber recibido una solicitud formal de ayuda militar por parte de Venezuela. Las autoridades descartaron pedidos de misiles, aviones o sistemas antiaéreos y se limitaron a subrayar la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente constitucional.

El Ministerio de Exteriores ruso insistió en llamar a Washington a evitar acciones que generen inestabilidad en el Caribe. A la vez, el Kremlin y ambas cámaras del Parlamento alentaron a la comunidad internacional a pronunciarse contra lo que describieron como “acciones agresivas” de Estados Unidos hacia Caracas.