Graciela Alfano relató un dramático momento de su pasado: "Hubiera terminado presa"

La icónica figura del espectáculo narró el momento en que estuvo a punto de cometer un crimen por mano propia tras sufrir hechos traumáticos en su niñez.

Durante su reciente participación en el ciclo de streaming Resumido de la señal LUZU TV, una de las figuras más icónicas del espectáculo argentino sorprendió a la audiencia con una revelación inédita sobre su pasado. Lejos de las frivolidades habituales, la conversación tornó hacia un terreno sumamente delicado cuando Graciela Alfano rememoró los traumas que marcaron su infancia y cómo estos eventos casi la empujan a tomar una decisión irreversible en su juventud.

El impactante relato de Graciela Alfano en el streaming La exvedette detalló una situación límite que vivió a los 19 años, cuando regresó al barrio donde había sufrido abusos por parte de un vecino entre los 4 y los 7 años. Con la mente nublada por el dolor y la sed de venganza que pudo llevarla a cometer un crimen, se apostó frente a la vivienda con un objetivo letal. “Estuve cuatro horas pensando de qué manera iba a terminar con la vida de ese hombre. Por suerte no salió, porque si no hubiera terminado presa, mi vida hubiera sido otra”, confesó.

A pesar de la intensidad de sus pensamientos en aquel entonces, la razón terminó prevaleciendo sobre el impulso emocional. Según explicó, la evaluación de las consecuencias legales fue determinante para desistir de su plan. “Yo no sé si murió, qué pasó, porque yo me mudé de ahí a los siete años. Pero eso lo viví y lo pensé, y por eso puedo decir que el monstruo lo tenemos”, admitió. Además, reflexionó sobre el peso de la libertad: “Fue una larga espera y yo por suerte pienso bien. Y fui pensando en las consecuencias. Y la última fue, ¿yo me bancaría lo que me va a pasar? ¿Estaría presa?”.

La reflexión de Graciela Alfano sobre la justicia por mano propia

Ante la curiosidad de Pampito sobre la capacidad real de ejecutar el acto, la actriz no titubeó y describió la mecánica que había imaginado con crudeza. "Si por asesinato decís pasarle por arriba con el auto y después ver dónde está la marcha atrás para hacer de nuevo marcha atrás, sí, por supuesto", sentenció. Sin embargo, destacó que el verdadero daño habría sido transformarse ella misma en victimaria: "No vale la pena, porque lo peor que me puede hacer este hombre, no es haberme violado tres años seguidos de mi vida, es convertirme en una asesina".