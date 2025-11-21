Lo mejor del streaming para el fin de semana: películas y series para todos los gustos

Esta semana llega a las plataformas de streaming varias propuestas ideales para maratonear. Netflix, Prime Video y HBO Max suman varios títulos fuertes que ya están generando conversación entre cinéfilos y seriéfilos. Thrillers, dramas, comedia y el cierre de una exitosa saga de terror.

Entre las novedades aparecen Sueños de trenes, una adaptación aclamada con Joel Edgerton al frente; Las locuras, el nuevo film de Rodrigo García que cruza las vidas de seis mujeres en la Ciudad de México; y Cacería de brujas, la apuesta más incómoda de Luca Guadagnino con Julia Roberts. A esto se suma el regreso de Envidiosa con su tercera temporada y el capítulo final de la franquicia El Conjuro, que despide definitivamente a los Warren.

Si buscás una guía rápida para saber qué ver y por qué vale la pena cada propuesta, acá va un repaso claro, sin vueltas y con lo imprescindible para elegir tu próxima película o serie.

Ya se encuentra disponible en Netflix el drama Sueños de trenes (Train Dreams), basada en la novela homónima de Denis Johnson, y dirigida por Clint Bentley, quien a comienzos de este año estuvo nominado al Oscar a Mejor guion por Las vidas de Sing Sing.

La trama sigue a Robert Grainier, un leñador y constructor de ferrocarril al Oeste de Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Golpeado por la tragedia, lucha por adaptarse a su nuevo entorno. El elenco está conformado por Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy, Will Patton y Kerry Condon.

Por qué verla: Es una película que en esencia habla sobre el amor, la familia y la pérdida en un contexto de transformación del mundo que nos rodea. Su increíble apuesta visual hacen de esta película una de las mejores apuestas de Netflix en lo que va del año.

Las locuras | Netflix

las locuras Seis mujeres cuyas historias están conectadas de la forma menos pensada. Netflix

Otra de las apuestas de la plataforma para esta semana es Las locuras, el aclamado film mexicano del realizador Rodrigo García, hijo del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

La película entrelaza la historia de seis mujeres, todas de distintas generaciones, que se encuentran a lo largo de un día en la Ciudad de México. Allí encontramos a Renata, una mujer con arresto domiciliario; Penélope, cuyo trabajo es terminar con la vida de animales moribundos; Miranda, quien acompaña a su madre recién operada; Soledad, la hermana de Renata que enfrenta una situaciones incómodas en una academia de danza; y otras más que se irán revelando a lo largo de la cinta.

Por qué verla: el largometraje se ha llevado excelentes reseñas por parte de la crítica especializada, en especial por las actuaciones de su elenco. Y además, por poner la mirada sobre grandes temas que nos interpelan a todos por igual, pero a las mujeres en particular.

Cacería de brujas | Prime Video

after the hunt Julia Roberts protagoniza lo nuevo de Luca Guadagnino. Amazon MGM Studios / Sony Pictures Entertainment

Luca Guadagnino se ha consagrado como uno de los grandes directores de la actualidad. El cineasta italiano nos ha regalado títulos como Llámame por tu nombre, Hasta los huesos, Challengers y Queer. Para su última puesta en escena, Guadagnino se ha metido con uno de los temas más difíciles y controversiales de abordar, como es el caso del abuso sexual en un ámbito académico. Además con un elenco liderado por Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri.

Cacería de brujas sigue a Alma Imhoff, una respetada profesora de filosofía que regresa a enseñar en Yale tras una licencia médica. Un día da una cena en su casa con colegas y amigos, entre quienes se encuentran Hank, un profesor y amigo, y Maggie, una estudiante estrella. Al día siguiente, Maggie se acerca a Alma para contarle que Hank abusó de ella, algo que él niega rotundamente.

Por qué verla: Guadagnino pone sobre la mesa un tema delicado, y lo hace añadiendo tensión al relato. Acusaciones, cultura de la cancelación, secretos que salen a la luz y dilemas morales son algunos de los temas que aborda este filme, que además cuenta con grandes actuaciones, en especial de Julia Roberts. Ya disponible en Prime Video.

Envidiosa (Temporada 3) | Netflix

envidiosa temporada 3 - 02 Lorena Vega interpreta a Fernanda, la afilada psicóloga de Vicky. Netflix

Desde su estreno en 2024, Envidiosa se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de Netflix. La serie creada por Carolina Aguirre y protagonizada por Griselda Siciliani pone el foco en una mujer de 40 años en plena crisis que tiene problemas para conseguir todo aquello que soñó y que siente envidia de quienes la rodean.

En esta tercera temporada, Vicky sigue adelante con su relación con Matias, a lo que se suma el fantasma de la maternidad, nuevos desafíos laborales y la imposibilidad de lograr la estabilidad emocional que tanto anhela.

Por qué verla: Envidiosa sigue siendo una joyita dentro de Netflix. La nueva temporada es fresca, divertida y con una bienvenida evolución del personaje de Vicky. Siciliani sigue aportando ese tono cómico y sin filtros que la hacen única, acompañada de un gran elenco.

El conjuro 4: Los últimos ritos | HBO Max

el-conjuro-4-ultimos-ritos-lorraine-ed Vera Farmiga y Patrick Wilson protagonizan la última entrega de la saga El Conjuro. Warner Bros. Pictures.

Luego de tres exitosas películas de El Conjuro, Warner Bros. decidió cerrar la historia de la pareja de investigadores paranormales Lorraine y Ed Warren con El Conjuro 4, dirigida por Michael Chaves. Tras su estreno en cines el pasado 4 de septiembre, y una recaudación de más de 490 millones de dólares, el filme llega a HBO Max.

Para esta nueva película, Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelven a ponerse en la piel de los Warren para enfrentar un último y aterrador caso. Ambientada en 1986, el matrimonio debe enfrentarse a un espejo maldito y a un demonio que había aterrorizado a Lorraine cuando estaba embarazada de su hija Judy. El caso se complica aún más cuando la familia Smurl, en Pensilvania, comienza a ser acechada por este mismo demonio, lo que obligará a los Warren a salir de su retiro para ayudarlos a proteger a su familia.

Por qué verla: esta es la película que concluye la saga de los Warren en la pantalla grande. Y aunque no aporta nada nuevo al género, termina siendo un thriller inteligente, con algún que otro susto convincente.