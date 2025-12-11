Reforma laboral: Patricia Bullrich definió el cronograma para la media sanción en el Senado y busca los votos

Si la previa a la presentación de la reforma laboral agitó el avispero político en el Senado , con el texto en mano las revoluciones se potenciaron. La presidenta del bloque La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , ya tiene un cronograma de fechas para darle media sanción antes de fin de año.

En paralelo, mantiene las conversaciones con los distintos bloques para asegurarse los votos desde el inicio del debate. Apuesta al apoyo de los radicales y de algunos gobernadores no peronistas. Por ahora, no tiene previsto golpear las puertas del kirchnerismo. Este espacio intenta seducir al menos a seis senadores para frenar la avanzada violeta.

Villarruel ya le dio giro a las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que trabajarán en forma conjunta. La primera de estas la presidirá Bullrich, pero una vez que termine el trabajo por la reforma laboral, quedará en manos de Carmen Álvarez Rivero, que pactó su salto al bloque oficialista a cambio de que le mantengan la presidencia de esta comisión.

La conducción de Bullrich en este debate fue uno de los pedidos que hicieron los aliados del oficialismo. "Necesitamos que lidere esta discusión un interlocutor válido con el Gobierno, alguien con quien nos podamos sentar a discutir y que represente la voz oficialista del proyecto", deslizó en diálogo con MDZ una senadora aliada a LLA.

El próximo martes a las 11, Victoria Villarruel volverá a verse cara a cara con Patricia Bullrich . Será en una especie de "Labor Parlamentaria", donde participarán los jefes de bloque para acordar el tratamiento de este megaproyecto de reforma laboral, que tiene 197 artículos.

Allí esperan definir un cronograma. En las últimas horas, Bullrich, que firmó la adhesión de Luis Juez al bloque oficialista, apunta a tratar el proyecto en comisiones el miércoles 17 y el jueves 19 de la semana que viene. La primera jornada sería informativa y en la segunda irían por la discusión entre los senadores y la firma del despacho.

La exministra de Trabajo le pidió al bloque de la UCR, que aportaría, en principio, los diez votos de la bancada en favor de esta reforma, que presente modificaciones. "La propia Bullrich se sentó con nosotros y nos pidió que antes del fin de semana llevemos nuestras propuestas de cambio", indicó a este medio una fuente del radicalismo en el Senado.

Cruce Villarruel Bullrich

Así, ven con buenos ojos la decisión de Bullrich de levantar el pie del acelerador y esperar a la semana siguiente para comenzar la discusión. "No tenía sentido que el mismo día que presenten el proyecto nos manden a debatirlo en una comisión", razonó un senador.

El reglamento del Senado fija que entre el despacho y el tratamiento en el recinto deben pasar al menos siete días. Eso dilata los planes del Gobierno, que, con tal de tener la media sanción antes de que termine el año, está dispuesto a tratarlo el 29 de diciembre.

Para los senadores es clave tener esta fecha ya en el calendario para fijar los vuelos de ida y vuelta entre la ciudad de Buenos Aires y sus provincias. Esto también se definirá el martes en la reunión de labor.