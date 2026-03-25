Empleo: las empresas proyectan más contrataciones de la mano de la estabilidad macroeconómica

Tras varios años de incertidumbre económica y de la mano de una estabilización de las variables macroeconómicas, aún en un contexto de crisis del consumo, el mercado laboral argentino comienza a mostrar señales estabilidad y las empresas avanzan en contrataciones con mayor previsibilidad.

Al menos esas son las conclusiones del reciente informe titulado "Mercado laboral 2026: del modo supervivencia a la era de la competitividad" publicado por Adecco Argentina, que fue elaborado a partir de una encuesta a compañías de más de diez industrias en todo el país. Las organizaciones, señala, proyectan un escenario de estabilidad en el empleo , acompañado por un crecimiento selectivo y nuevas prioridades en la gestión del talento .

Para Adecco, no obstante, detrás de estos números se esconde una transformación más profunda: “El mundo del trabajo está cambiando: las empresas buscan perfiles diferentes, las personas priorizan otros factores al momento de elegir un empleo y el debate sobre la modernización del marco laboral vuelve a ocupar un lugar central. En este contexto, la forma en que las organizaciones gestionen el talento será clave para sostener su competitividad”, afirmó Patricio Dewey, Director Comercial & Marketing de Adecco Argentina.

Las proyecciones empresariales para 2026 reflejan un escenario de "cautela optimista". Según el relevamiento, el 44% de las organizaciones planea mantener sus niveles de contratación y un 40% anticipa incrementarlos, mientras que solo un 16% prevé reducir su dotación.

Más allá del dato puntual, el número sugiere un cambio en la lógica del mercado laboral argentino. Las empresas ya no se encuentran en modo defensivo, pero tampoco avanzan con expansiones masivas. En cambio, comienzan a priorizar contrataciones más selectivas, enfocadas en perfiles que aporten productividad, capacidad de adaptación y aprendizaje continuo.

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La reforma laboral no creará empleos

Este escenario también se vincula con el debate sobre la reforma laboral, que vuelve a instalarse en la agenda empresarial. En ese sentido, el informe revela que 7 de cada 10 empresas consideran que la reforma tendrá un impacto parcial o bastante positivo en la contratación de talento.

“No vemos que la reforma laboral, por sí sola, vaya a traducirse en una creación inmediata de empleo. Sí creemos que puede aportar previsibilidad para que las empresas tomen decisiones de contratación con mayor claridad y también favorecer la formalización del empleo informal. En definitiva, el crecimiento del empleo estará dado por la inversión y la evolución de la actividad económica” agregó el director comercial.

Las nuevas reglas para atraer y retener talento

La transformación del mercado laboral no solo se refleja en qué perfiles se buscan, sino también en cómo trabajan y qué esperan las personas de sus empleos.

En relación con la modalidad de trabajo, el informe muestra que el 50% de las empresas proyecta un esquema predominantemente presencial para 2026, mientras que el 42% mantendrá modelos híbridos y solo un 8% continuará con trabajo completamente remoto.

“Este retorno a la presencialidad no implica necesariamente volver a los modelos tradicionales. Para muchas organizaciones, la oficina comienza a redefinirse como un espacio de encuentro, colaboración y cultura organizacional, más que como un lugar de control”, agregó Patricio Dewey.

Al mismo tiempo, atraer talento sigue siendo un desafío. Las expectativas salariales encabezan los principales obstáculos para cubrir posiciones (36%), seguidas por la falta de líderes capacitados y la escasez de habilidades técnicas específicas.

En este escenario, la propuesta de valor de las empresas cobra cada vez más importancia. Factores como el desarrollo profesional, el equilibrio entre vida personal y trabajo, los beneficios y el clima laboral se consolidan como elementos decisivos para atraer y retener talento.