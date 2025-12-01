Un radical, un amarillo y un peronista: Diego Santilli retoma las reuniones con gobernadores para sellar el Presupuesto

La aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso es una de las prioridades que impulsa Javier Milei de cara a las sesiones extraordinarias. Encomendado con esa tarea, el ministro del Interior, Diego Santilli , continúa esta semana con los encuentros con los gobernadores para garantizar los votos en el Parlamento. Un viaje al Litoral y una reunión en la Casa Rosada, son los ítems en la agenda del 'Colo'.

La primera parada de Santilli será este lunes en Corrientes, donde se verá cara a cara por primera vez con el saliente gobernador radical Gustavo Valdés , mientras que el jueves recibirá en su despacho de Balcarce 50 al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el viernes hará lo propio con el caudillo pampeano Sergio Ziliotto.

Los primeros dos mandatarios tuvieron una primera etapa de colaboración con el Gobierno, pero el vínculo se tensó -especialmente con el alcalde porteño- cuando La Libertad Avanza decidió confrontar con sus partidos en las elecciones locales de mitad de término.

Sin embargo, tras el triunfo del oficialismo en las nacionales de octubre, Javier Milei renovó su lema de tabula rasa y ofreció las paces en pos de garantizar el éxito de sus reformas en el Congreso.

Por eso, esta nueva oleada dialoguista del Ejecutivo incluyó a Ziliotto, un gobernador del PJ que no firmó el Pacto de Mayo y se ha mostrado muy crítico con la gestión libertaria, pero que aún así decidió aceptar la convocatoria del presidente en la Casa Rosada tras las elecciones.

El pampeano integra junto con el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el salteño Gustavo Sáenz y el santiagueño Gerardo Zamora la apuesta del Gobierno para fracturar la bancada peronista en el Congreso, erosionando el poder de fuego de la oposición más antagónica y garantizándose la primera minoría en Diputados.

En los hechos, los legisladores que responden a Gustavo Sáenz hace tiempo pegaron el portazo para formar parte de Innovación Federal, mientras que los tucumanos de Jaldo hicieron lo propio con su bloque Independencia. Sin embargo, estas semanas la duda estuvo puesta sobre los representantes de Catamarca, que podrían formar un interbloque con los peronistas del norte, mientras que los legisladores de Santiago del Estero se mantendrían dentro de la bancada que conduce Germán Martínez, pero con relativa autonomía.

Si eso se concreta, La Libertad Avanza podría superar con sus 94 bancas las 96 que ahora tiene Unión por la Patria, gracias a los recientes fichajes de figuras del PRO como Verónica Razzini -que integraba un monobloque- Alejandro Bongiovanni y Lorena Petrovich, una bullrichista que ingresaría a la cámara en reemplazo de Silvia Lospennato, que finalmente asumirá su banca en la Legislatura porteña.

Raúl Jalil, junto a Diego Santilli y Manuel Adorni El catamarqueño Raúl Jalil, la llave de la fractura del PJ en el Congreso, junto a Diego Santilli y Manuel Adorni. Presidencia

Sellar los acuerdos para las extraordinarias

En ese marco, Diego Santilli ya se reunió a solas con 15 de los 20 gobernadores que se sentaron con Javier Milei en la Casa Rosada. En algunos casos, las reuniones se produjeron en las oficinas del Ministerio del Interior en Casa Rosada, en otros fue Santilli quien se trasladó hacia las provincias para aceitar las conversaciones.

La agenda de los encuentros es siempre la misma: los gobernadores llevaron los reclamos y planteos de sus provincias y Santilli tomó nota, en la búsqueda de garantizar los consensos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y las próximas reformas -laboral, tributaria, Código Penal, Ley de Glaciares, entre otras- que el Gobierno impulsará en las sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 10 de diciembre.

Javier Milei junto a los gobernadores Javier Milei junto a 20 gobernadores y vicegobernadores en la Casa Rosada tras el triunfo electoral. Casa Rosada

Bajo esa premisa, desfilaron por la Casa Rosada Raúl Jalil (Catamarca); Ignacio Torres (Chubut); Marcelo Orrego (San Juan); Martín Llaryora (Córdoba); Gustavo Sáenz (Salta); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Leandro Zdero (Chaco); Alberto Weretilneck (Río Negro); y Claudio Vidal (Santa Cruz); mientras que Santilli jugó de visitante para encontrarse con Rogelio Frigerio en Entre Ríos; Rolando Figueroa en Neuquén; Alfredo Cornejo en Mendoza; Hugo Passalacqua en Misiones; y Gerardo Zamora en Santiago del Estero.

Así, quedan pendientes las fotos con Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), un aliado de la Casa Rosada y uno de los principales referentes de Provincias Unidas. Este último fue una de las voces más críticas en sus reclamos contra el poder central, en sus insistentes pedidos por el estado de las rutas nacionales de su provincia, la deuda por la caja previsional, entre otras. "Queremos que nos den respuestas", sentenció el mandatario radical.

Mientras tanto, los opositores Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) siguen fuera de la mesa de negociaciones. En Balcarce 50 les restan importancia y se muestran optimistas respecto al nuevo escenario que les espera en el Congreso. Tras el triunfo electoral, Javier Milei vaticinó que el nuevo Parlamento será "el más reformista de la historia".