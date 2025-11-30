Santilli continúa con su gira y viajará a Corrientes para reunirse con Gustavo Valdés

El ministro del Interior Diego Santilli se reunirá con el gobernador de Corrientes Gustavo Valdes para avanzar en la negociación por el presupuesto 2026

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su gira, en el marco de la serie de encuentros que mantiene con los mandatarios provinciales, y viajará a Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, estas reuniones que pidió expresamente el presidente de Javier Milei, tienen como objetivo que Santilli logre el respaldo necesario para “aprobar” el Presupuesto del año próximo sin alterar el plan de gestión que tiene el Gobierno Nacional y priorizar el equilibrio fiscal y poner el foco en la concreción de los proyectos de ley vinculados con las reformas laboral, penal y tributaria.

Santilli se reúne con Valdes: negociaciones por el presupuesto En la agenda del ministro se resalta la idea de dialogar con los mandatarios provinciales sobre temas fiscales, obras públicas y el avance de las leyes que impulsa el Ejecutivo Nacional, una vez que asuman en diciembre los diputados y senadores electos.

Según declaraciones de Santilli, todo el equipo de trabajo de Milei continúa enfocado en conseguir las mayorías necesarias en el Congreso, para obtener la aprobación de reformas estructurales que plantean desde el La Libertad Avanza (LLA).

Desde que asumió como Ministro del Interior, ya se reunió con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).