Presupuesto: fin de una era anómala y un diciembre decisivo para la economía

Según Carlos Burgueño se podría terminar con un ciclo anómalo: gobernar con el presupuesto de 2022. Un diciembre "dual" para el dólar.

En su espacio diario en MDZ Radio, el columnista Carlos Burgueño destacó los desafíos económicos inmediatos para el país, más allá del pago de los Bopreal. Centró su atención en la agenda legislativa de diciembre: "Lo más importante que va a pasar este diciembre es la aprobación del presupuesto. Ya están los votos, ya está todo cerrado".

Burgueño subrayó la trascendencia institucional de esta medida y contextualizó: "Es un tema medio lejano a la gente, pero lo hacen a la institucionalidad".

El columnista explicó la anomalía reciente: "El último año de Alberto Fernández, no tuvo presupuesto. Esto quiere decir que Alberto Fernández gobernó el 2023 con el presupuesto del 2022. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que Javier Milei tampoco tuvo presupuesto y gobernó con el presupuesto de Alberto Fernández del 2022". Y contrastó: "Hay países sofisticados como Uruguay que tienen presupuestos quinquenales. O sea que en el 2026 están aprobando el presupuesto del 2031. Obviamente después tenés adendas, modificaciones, cambios, de todo. Pero vos sabés que el Estado funciona. Que hay una continuidad y hay una cierta estabilidad".

Respecto a la dinámica del mes, Burgueño anticipó: "Va a ser un mes dual con una oferta de dólares estos días, y una demanda de dólares inevitable en la segunda quincena". Explicó los motivos: "Porque hay que pagar sueldos y hay que cerrar el año".